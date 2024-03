J-Hope de BTS: I Wonder y Hope on the Street, un baile de amor para Army

"Hope on the Street", de J-Hope, integrante de la boy band surcoreana BTS. se estrenó esta semana, así que ¡Alerta de spoiler emocional! Honestamente, estoy en un charco de lágrimas.

Para los que no lo saben, J-Hope de BTS se lanzó, literal de cabeza, en un viaje introspectivo que es imposible ver en el documental sin hacerte mil preguntas existenciales.

Si eres fan de BTS o simplemente amas la música y el baile, este documental es un must-see que te hará reflexionar sobre tu propia vida. J-Hope, nuestro querido Hobi, nos lleva de la mano en un viaje que es tanto personal como artístico, y aquí te cuento por qué no puedes perdértelo.

¿Quién es J-Hope de BTS?



J-Hope, cuyo nombre real es Jung Ho-seok, es un rapero, bailarín, compositor y productor discográfico surcoreano, mundialmente conocido por ser miembro del grupo de K-pop BTS. Nacido el 18 de febrero de 1994 en Gwangju, Corea del Sur, J-Hope se unió a BTS en 2013 bajo la agencia Big Hit Entertainment (ahora conocida como HYBE Corporation). es reconocido por su energía positiva, habilidades excepcionales de baile y su sonrisa brillante, elementos que le han valido el apodo de "Rayo de Sol" entre Army, la fan base de BTS.

Hobi, como cariñosamente se le conoce a J-Hope, ha lanzado música como solista, incluyendo su mixtape "Hope World" en 2018 y su álbum "Jack In The Box" en 2022.

¿Por qué "Hope on the Street" es un recorrido a las raíces de Hobi?

Imagina recorrer las calles de Osaka, Seúl, París, Nueva York y Gwangju al lado de J-Hope y su mentor Boogaloo Kin. "Hope on the Street" es ese viaje introspectivo hacia el pasado, presente y futuro de J-Hope que, a su vez, se convierte en un espejo donde nos vemos reflejados.

La historia no solo aborda su evolución como artista sino también como ser humano, redefiniendo el sentido de su vida a través del baile y la música.

¿Por qué la serie del integrante de BTS es conmovedora?

No exagero al decir que este documental toca fibras profundas. J-Hope se enfrenta a esas preguntas existenciales que todos nos hemos planteado alguna vez: ¿Quién soy? ,¿De dónde vengo?, ¿A dónde voy?

Su colaboración con Jungkook, también integrante de BTS, en "I wonder" es una reflexión sobre el futuro y el paso inexorable del tiempo.









No hay manera, en verdad no hay manera de que no escuches este temazo y no sientas esa necesidad imperiosa de vivir plenamente el presente, de valorar cada momento de felicidad mientras caminas hacia un futuro, que podría parecer incierto, pero que se vuelve seguro mientras no pierdas aquello que te motiva y hace feliz.

¿Por qué debes ver "Hope on the Street"?

"Hope on the Street" no es sólo un documental para ARMY, es una invitación a cuestionarnos sobre nuestro propio camino en la vida.

A través de los ojos de J-Hope, nos vemos inspirados a disfrutar del viaje, efímero, mientras soñamos con el futuro. Nos recuerda, una vez más como o hace BTS, que a pesar de todos los problemas de esta vida, siempre hay esperanza y belleza en nuestro mundo morado.

J-Hope, con su inconfundible estilo y corazón, nos señala con su propia reflexión que es posible enfrentar nuestras encrucijadas personales con valentía y optimismo.

"Hope on the Street" puedes verlo a través de Prime Video, incluso con la suscripción de 30 días de prueba gratis.

"Hope on the Street Vol. 1": Explosión musical y emocional

Además del documental, está el lanzamiento del álbum "Hope on the Street Vol. 1" otro regalazo para Army. Con una mezcla de géneros que van desde el reguetón hasta el electroflow, J-Hope demuestra su versatilidad musical.

La colaboración con figuras como Benny Blanco, Nile Rodgers, y Huh Yunjin de Le Sserafim, entre otros, también nos revela las filias de Hobi.

Como ya lo expresé antes, la colaboración en "I Wonder" con Jungkook es indescriptible. Simplemente la cereza de este pastel. (Sólo por escucharlo decir: "There's a hundred million maybes but I gotta know, if we could keep it alive for live. This love, right now it's all we got, all we need" / "Hay cien millones de tal vez, pero quiero saber si podremos mantenerlo vivo por siempre. Este amor, ahora mismo, es todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos" ¡Uf!)

"Hope on the Street" es un testimonio del poder transformador del arte y una celebración de la vida misma. Así que ya sabes, dale play, sumérgete en esta experiencia y prepárate para ser parte del viaje emocional de J-Hope porque "siempre estaremos vivos para movernos".

Oye, oye y ¡No te olvides de hacerle stream!





Miriam Estrada / @miriestra