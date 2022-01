Las diferencias, más políticas que religiosas (II)

En mi anterior columna les mostré el respeto que otras religiones le tienen a la figura histórica y espiritual de Jesús, el hombre que partió el mundo en dos: en Antes de y Después de.

Y aunque para la mayoría de ellas, el Nazareno es un gran iluminado, la realidad de los catedráticos de arqueología cristiana, así como del director del Studium Biblicum Franciscanum, el Padre Eugenio Alliata, franciscano encargado de la custodia de Tierra Santa, arqueólogo y profesor además de sacerdote, realizaron trabajos de excavación de acuerdo con los principios científicos, en el entendido de hasta dónde puede llegar la arqueología o sea la ciencia y hasta donde no. “Descubrir pruebas arqueológicas de (un individuo concreto que vivió) hace 2000 años sería algo raro y excepcional”, confiesa el Padre Alliata, “pero tampoco puede negarse que Jesús dejó una huella histórica”.

A pesar de que el equipo de la Universidad de Atenas, encargado de la excavación en la tumba de Jesús, se ocupó solo de la restauración, Alliata fue uno de los pocos invitados como arqueólogo que era, a la apertura de la tumba. Es la tercera vez que la reabren y este evento ocurrió el 26 de octubre de 2016. En ese momento pudieron verificar y conocer el estado de la tumba. “Una vez retirada la fosa de mármol y quitados los escombros que estaban debajo, encontraron una segunda fosa de mármol. Rota en toda su longitud, todavía es reconocible una cruz esculpida -añade Alliata-, se trata de un tipo de mármol diferente; es posible que esta losa se remonte a la época de las cruzadas y aunque no está entera, se trata de una cruz de Lorena, recordando que Goffredo ó Godofredo di Buglione, el primer rey cruzado de Jerusalén, -casado en 1131 con la legendaria Melusina- era originario de la Lorena”.

Y verán qué interesante queridos lectores, pues bajo esta segunda losa gris, se toparon con la roca original. El resultado es que el sitio consiste en una plataforma de piedra caliza, cama del entierro que fue tallada en la pared de una cueva. “Estoy absolutamente sorprendido. Mis rodillas están temblando un poco, ya que no me esperaba esto”, dijo Fredrik Hiebert, arqueólogo en residencia de National Geographic. “No puedo decir que el 100 por ciento, pero parecen ser visibles pruebas de que la ubicación de la tumba y su interior no han cambiado a través del tiempo, algo que científicos e historiadores se habían preguntado durante décadas e incluso siglos”. Por tan solo 60 horas, los investigadores tuvieron la oportunidad de examinar el sitio más sagrado del cristianismo. Para mí, queridos lectores, no es necesario que científicos ó estudiosos revelen la autenticidad de Jesús, porque ésta, está más que revelada en la inmensa fe que despierta. Y fíjense hasta donde llega la inquietud entre las religiones.

Les pondré tan sólo un ejemplo que presencié. El 22 de agosto de 2019, la Corresponsalía Chiconcuac del Seminario de Cultura Mexicana, el Consejo de la Crónica de Chiconcuac y la Organización 3D Educación, encabezados por el Maestro Rodolfo Márquez, organizaron y llevaron al cabo el Primer Encuentro Interreligiones en la Parroquia de San Miguel Arcángel de ese lugar. En ese evento al que tuve la fortuna de asistir, participaron el obispo católico de la Diócesis de Texcoco Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, el Sheik musulmán doctor Seyed Hamed, el doctor Saúl Borowsky rabino del Seminario Judío, el Archimandrita doctor Nektary Hadshipetropulos vicario general de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Dharmachari budista Manjubodhi y el guía espiritual de la Iglesia Bahai doctor Enrique Camacho. El tema de este encuentro fue “Paz, Tolerancia: Destino común de la humanidad”.

Cada líder espiritual emitió su perspectiva sobre el tema introduciendo elementos con los que describen y profesan cada uno su labor; el moderador fue Juan Pablo Ortiz Monasterio y créanme queridos lectores que son de los evento de los que sale uno enriquecido y agradecido de haber presenciado sus distintos y elevados mensajes que culminaron con un abrazo fraterno entre estos guías religiosos.

Y hasta el próximo lunes queridos amigos.