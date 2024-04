Conflicto entre México y Ecuador

Mayela Ruiz Madrazo

Hoy me gustaría dar mi opinión personal y como activista de los derechos humanos en torno a los actos ocurridos en la embajada de México en Quito, Ecuador.

Francamente, no me extraña nada que Ecuador haya actuado de tal manera, pues lo único que busca es llevar a la justicia a un delincuente político ya sea porque se encuentra inmerso en la delincuencia organizada, tal como lo es, el narcotráfico o por ser un delincuente con nexos con el crimen organizado, peculado, lavado de dinero, desvío recursos, o cualquiera que sea el delito que halla cometido el ex vicepresidente.

El verdadero problema radica en que en AMLO solo se ha dedicado a proteger a políticos corruptos de otros países, (La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registro un incremento del 300% en el periodo de AMLO desde el año 2021) para que estos sean librados de un enjuiciamiento criminal cometido contra sus connacionales, que es, para lo único que sirven las embajadas y consulados de México en el extranjero, porque estos son solo tapadera de chivos expiatorios en el que brindan inmunidad a delincuentes de algunos ex gobernadores igualmente por tener nexos con el crimen organizado, o haber cometido delitos como el peculado, lavado de dinero, desvío recursos, malversación de fondos, etc. Porque las embajadas no protegen a los mexicanos, al contrario, te mandan al diablo y vulneran tus derechos humanos y constitucionales, lo digo, por experiencia.

Como ya lo he mencionado en más de una ocasión lo retomo, y hago énfasis que en México es inexistente el estado de derecho y es la causa principal de la impunidad; en todo el mundo es bien sabido de que México menoscaba, vulnera e ignora la existencia de la protección a una tutela judicial efectiva, un derecho humano y constitucional que la ley nos otorga a todos los ciudadanos, la transparencia, la responsabilidad y la buena gobernanza que consolidan el desarrollo del individuo y de la sociedad, y; como ya lo he mencionado en algunos comunicados de redes sociales, así como en mis diferentes denuncias, administrativas, penales e internacionales, que en México existe ausencia de estado de derecho, en virtud de que el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han convertido en los terroristas que tienen amenazados y secuestrados los derechos humanos y fundamentales de la ciudadanía, y como sociedad civil hemos denunciado estos actos de tortura, secuestro, asesinatos, desapariciones forzadas y que el primer operario del narcotráfico es el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

No olvidemos que el CHAPO GUZMÁN y el chapito, se encuentran protegidos por AMLO, pues la difunta mujer de AMLO su primer apellido es BELTRAN y los hijos de este son López Beltrán y el chapo Guzmán está casado con una hermana de la difunta de AMLO, siendo concuño del Chapo Guzmán, pues su primera mujer hoy difunta, era cuñada del Chapo, de ahí que le tuviese tanto cariño a la madre del chapo y del chapito que recordemos AMLO cometió el delito de evasión de presos. Si, así es, nuestro presidente está emparentado con los Beltrán Leyva y el Chapo Guzmán. De ahí, que exista tanta impunidad hacia el crimen organizado en México y es por ello, que designan a delincuentes como embajadores (claro está, no todos los cónsules y embajadores lo son, algunos se salvan) por lo que debo ser insistente en dar cumplimiento a los compromisos internacionales y se haga efectiva la resolución 1/18 sobre corrupción y derechos humanos emitida en el comunicado de prensa número 53/18 de la CIDH de fecha 16 de marzo de 2018, en el que pública la resolución sobre corrupción y DERECHOS HUMANOS” Washington, D.C. Siendo, que la Comisión decidió emitir la resolución considerando que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad.

Ante estas circunstancias y precedentes de México, es obvio, que Ecuador se viese obligado en irrumpir la embajada para recuperar a un delincuente ecuatoriano, tomando en consideración que la ONU, en ningún momento ha actuado en contra de México por los crímenes que nuestros políticos cometen en contra de los propios mexicanos y ante el inexistente estado de derecho, en el cual los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son la propia delincuencia organizada y que México al dar protección a un delincuente, ha obstruido la justicia ecuatoriana.

Claro que es indignante por como irrumpieron las autoridades de ecuador en la embajada mexicana para recuperar a un delincuente ecuatoriano, pero no iban por un mexicano, (por supuesto, que me encantaría una declaración del presidente de ecuador y de su versión) sin embargo, quiero destacar que las autoridades mexicanas, es como actúan contra los propios mexicanos en territorio mexicano, socavando su integridad, física, moral, patrimonial, donde los han torturado para despojarlos de sus bienes, incriminándolos, asesinando a los propios mexicanos y en el extranjero, México no protege a los mexicanos.

Además, los políticos mexicanos se sienten indignados porque ecuador socavo un predio perteneciente a la soberanía de territorio mexicano que insisto fue para recuperar a un delincuente ecuatoriano, para que fuese llevado ante la justicia ecuatoriana y que en ningún momento socavo la embajada para ir tras un mexicano. Pero México no se siente indignado por haber socavado y participado en movimientos políticos socavando la soberanía de otros países, como ejemplo pondré la participación de México en 1936 en la guerra civil encabezada por Franco para derrotar a las fuerzas de la entonces llamada república española. Así como también, México tuvo participación en la segunda guerra mundial, enviado al escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, conduciendo 96 misiones de combate apoyando a las fuerzas terrestres aliadas, en el que participó activamente en los bombardeos de Luzón y Formosa, hoy Taiwán.

Con ello, no quiero decir que estoy de acuerdo que se trasgreda la convención de Viena ni la soberanía de los países, pero cuando se trata de defender a la nación de los propios políticos corruptos y llevarlos ante la justicia yo habría hecho lo mismo ante un país que no existe el estado de derecho y en el que la ONU se mantiene al margen, a pesar de que los políticos mexicanos son perpetradores de crímenes de lesa humanidad y genocidio, además de que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son la propia delincuencia organizada y responsables del inexistente estado de derecho.

Por lo que concluyo diciendo a nuestros gobernantes, que si se quieren dedicar a la delincuencia organizada es su problema, pero ya se convierte en mi problema cuando utilizan los cargos públicos para delinquir y vulnerar los derechos humanos de los mexicanos, por tanto, deben elegir si se dedican a servir al pueblo y no a joder al pueblo utilizando la democracia para tenernos oprimidos mediante la delincuencia organizada, protegiendo además a delincuentes extranjeros a costa de nosotros los mexicanos.