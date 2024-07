Campesinos anuncian bloqueo en Autopista Siglo XXI este fin de semana

El Movimiento Campesino Siglo XXI alertó sobre el cierre de la autopista Siglo XXI el viernes 26 de julio, debido a la falta de acuerdos con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) respecto al pago de tierras que fueron vendidas en sexenios anteriores para construcción de esta vía.

Asimismo, se prevé un bloqueo en la autopista México-Tuxpan el domingo 28 de julio y la México-Puebla la próxima semana. Lo anterior fue anunciado por Diego Torres de la comisión de vocería de dicho movimiento, quien indicó que desde el 24 de julio se bloqueó el “Arco Norte" en Hidalgo y ahora toca el turno a Morelos.

“Hay problemas en todas estas carreteras que hemos venido luchando el último par de años. Si ustedes hacen memoria hubo un conflicto por la falta de pagos, es verdad que hubo un adelanto, pero no ha sido completado. Es decir que para que esto deje de ser propiedad de un ejido o privado y pase a ser del estado hay un proceso que falta que es la expropiación, no se hizo, hubo irresponsabilidad y se fue heredando”, manifestó.

A pesar de que el adeudo es una herencia de otros sexenios, el Movimiento confió en que la actual administración les daría una respuesta favorable, sin embargo, esto no fue así.

“Se quedaron esperando todo el sexenio justicia y en lugar de justicia lo que obtuvieron fue el fin del crédito rural. No hubo ninguna medida para echar atrás las medidas de gobiernos anteriores y ahora se está en la misma línea con largas y largas por parte de los funcionarios actuales”, indicó.

Ante esto, solicitaron reunirse con Luis María alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación, dado que en la SICT no han encontrado una respuesta favorable.

“No hay seriedad, si los funcionarios de este nivel no pueden obligar a la concesionaria, no pueden obligar a la SICT o a Sedatu no tienen capacidad entonces de negociación. Estamos pidiendo mesa de diálogo con Luisa María Alcalde que es la encargada de gobernación”, dijo.