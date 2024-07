TUTRAM: Impulsando el Cambio en el Sector del Transporte y en la Sociedad

El líder nacional de la Organización Transportistas Unidos Transformando a México (TUTRAM), Ever del Villar, acompañado por una destacada comitiva de expertos integrada por abogados, transportistas, personal con experiencia en agremiar, agrupar y dirigir sectores sociales, operadores de organizaciones y personal con cualidades de cabildeo y política, llegó al estado de Morelos este fin de semana para iniciar una segunda fase de trabajos en la delegación local. Las reuniones se llevan a cabo en el restaurante Casa de Campo desde el día sábado, en Cuernavaca. Este paso estratégico será un marcador diferencial en organizaciones de este sector, con un enfoque renovado en la transformación y mejora de los servicios para propietarios de vehículos de transporte en general, incluidos propietarios de autos particulares, empresas con flotillas, conductores y propietarios de motos y autos de servicio de pasajeros y de reparto por aplicaciones, y en sectores como sindicatos y pequeños sectores sociales vulnerables.

Bajo el liderazgo de Ever del Villar, se espera que esta iniciativa no solo impulse la seguridad y la eficiencia en el transporte, sino que también fomente alianzas sólidas entre diversas entidades, incluyendo organizaciones no gubernamentales (ONGs), organizaciones de la sociedad civil (OSCs), el sector privado, la sociedad civil y el gobierno. Este enfoque integral busca generar un impacto positivo y sostenible en la comunidad, demostrando que la colaboración y el compromiso son pilares fundamentales para el progreso colectivo en Morelos.

"Impulsar el cambio es un desafío, pero para nosotros, el cambio no es una opción: es una necesidad. Buscamos en todo momento mejorar la eficiencia en nuestros productos y servicios de nuestra organización y a su vez la del sector del transporte en general para asegurar con ello un largo ciclo de vida de TUTRAM", mencionó Ever del Villar.

Con el inicio de esta nueva etapa de trabajo en la delegación Morelos, se abre una ventana de oportunidades para el desarrollo y la innovación en el sector del transporte, guiada por un liderazgo nacional ejemplar y una visión compartida de construir un futuro más próspero y equitativo para todos los habitantes de la región, dando especial dirección a programas y proyectos hacia mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, a menores de edad y jovenes. Además, TUTRAM ha anunciado que dará espacios en su capítulo Morelos a mujeres y jóvenes para que sean parte activa de la organización, promoviendo así la inclusión y la diversidad dentro de sus filas.

El líder nacional de TUTRAM mencionó que "somos un vehículo para el cambio. Somos una organización para empoderar a las personas para vivir mejor, ser en su trabajo más productivas y comprometidas con sus comunidades y su entorno. TUTRAM es tu copiloto, tu mejor acompañante."

"Continuamos construyendo y probando prototipos de proyectos y programas para demostrar lo que podemos hacer. Hemos aprendido mucho en nuestra organización capítulo Morelos y creo que ahora existe una percepción generalizada de la dirigencia nacional de TUTRAM de tropicalizar en Morelos algunos de nuestros servicios que han tenido gran éxito en CDMX y en el Estado de México, que nos han dado una posición de organización social con buen prestigio por nuestro trabajo", hicieron mención integrantes de la comitiva TUTRAM que acompañan al líder nacional.

Análisis de Contribuciones de TUTRAM a los ODS de la ONU, la Asistencia Social y los Derechos Humanos.

TUTRAM, bajo el liderazgo del Lic. Ever del Villar y del Presidente Fundador Dr.Axel Garcia Aguilera demuestra un compromiso firme con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Al fomentar alianzas entre entidades diversas y trabajar en la mejora del sector del transporte, TUTRAM contribuye directamente a la creación de Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11) y la Promoción del Trabajo Decente y el Crecimiento Económico (ODS 8). La organización también apoya la Innovación en Infraestructura (ODS 9) a través de sus esfuerzos en desarrollo e innovación en el transporte.

En el ámbito de la asistencia social y la filantropía, TUTRAM desempeña un papel crucial al proporcionar servicios y apoyo a sectores vulnerables y al trabajar en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil. Esto no solo fortalece y restructura el tejido social, sino que también mejora la calidad de vida de las comunidades, lo que es fundamental para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, TUTRAM se posiciona en contra de las injusticias y aboga por los derechos humanos, promoviendo un entorno de trabajo seguro y justo para todos sus miembros oficiales, colaboradores voluntarios, socios y asociados. Al empoderar a las personas y fomentar su compromiso con sus comunidades, TUTRAM no solo mejora la productividad, sino que también refuerza los derechos fundamentales de las personas, alineándose con el ODS 16 de Cultura de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

En conclusión, TUTRAM no solo transforma el sector del transporte, sino que también juega un papel vital en el desarrollo social y en la promoción de un futuro más equitativo y justo para todos, reflejando así su compromiso con los valores y objetivos globales de la ONU y los derechos humanos, siendo una organización única en su tipo en Morelos. TUTRAM abre convocatoria para ser parte de esta gran familia, por que algo que identifica muy fuerte a esta organización es la unión, la fraternidad, la lealtad a la organización y a sus dirigentes, así como la fuerza de lucha social, su lucha para mantener firmes sus convicciones y lograr sus metas y objetivos.