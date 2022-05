La Ley de Mejora Regulatoria y la Corrupción

Les confieso que nunca he estado cerca de los problemas que atiende la Mejora Regulatoria. Seguramente, como usted, porque desconozco mucho de los problemas que atiende y lo que lograba entender no me atraía para hacerlo parte de mi trabajo cotidiano de investigación y docencia: desarrollo local, rendición de cuentas/corrupción, inseguridad. Sin embargo, hoy he tenido la oportunidad de acercarme a reflexionar con usted sobre el tema porque es un tema importante, curiosamente descubrí, sobre estos temas que me ocupan en investigación. Primero, porque logre entender porque surgía esta invitación, de la nueva Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, Damiana Herrera Mota: “Importancia de la Mejora Regulatoria en la lucha Anticorrupción”. Y es que es importante saber, así como tenemos nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y que en una de sus primeras expresiones públicas, aquí mismo en el Sol de Cuernavaca fue tratar el tema de la corrupción y el triste primer o segundo lugar que ocupamos en corrupción a nivel nacional. Por eso es importante saber que tenemos también nueva presidenta del “…Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos” y porque podemos utilizar la Ley de Mejora Regulatoria (LMR) para luchar contra la corrupción.

La Mejora Regulatoria es también importante porque forma parte de un esfuerzo nacional de un “Foro Itinerante [de] Buenas Prácticas Municipales de Mejora Regulatoria”, pero además y seguramente por eso, la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos señala que, “El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción”, que también Damiana preside, es invitado permanente del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

“La Mejora Regulatoria ha sido definida como una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el

mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto”.

En realidad las mejoras regulatorias en el país y en el estado se han implementado con el propósito de simplificar los trámites ante el gobierno y se han creado para enfrentar los trámites y formalidades administrativas (papeleo) innecesarias y cuando se utilizan para obstruir y cuando las entidades públicas son omisas o ineficaces en cumplir con sus obligaciones. Las últimas reformas de MR en el país se han llevado a cabo para facilitar la apertura de tu empresa, una guía para mejorar la calidad regulatoria de los trámites estatales y municipales. Pero las leyes de MR no sólo son para simplificar trámites administrativos, la crisis mundial generada por la apertura de reglas excesivas a instituciones financieras para los créditos inmobiliarios nos colocó en una crisis económica mundial que terminó afectó a todos y a algunos, quizás a usted mismo, por la cual perdió su casa porque no pudo pagarla. Y es que las mejoras regulatorias no son solo simplificación, sino también regulan económica y socialmente. El impulso a la competitividad y la inversión en Morelos de una MR es muy importante porque la inversión a un sector productivo morelense es tan débil y poco competitivo que tenemos más empleos informales que el promedio nacional y en Morelos se paga tan mal, como en los estados más pobres del país.

Las mejoras regulatorias más allá de la simplificación tienen que ver con problemas de ineficacia, falta de transparencia, apertura a la participación ciudadana, problemas de control interno y omisiones sobre las obligaciones de las dependencias administrativas. Uno de los problemas que es tratado en la Ley General de Mejora Regulatoria de la entidad es la “Protesta Ciudadana” mediante la cual los morelenses podrán pedir la intervención de la autoridad de mejora regulatoria para que se resuelva una solicitud en la que sin causa justificada un servidor público niegue la gestión, altere reglas, procedimientos, incumpla plazos de respuestas o cometa acciones contra una determinada normativa. (LMREMorelos, 2019, p.7). Esto significa que los ciudadanos morelenses podrán hacer uso de la Protesta Ciudadana ante la autoridad de Mejora Regulatoria “cuando los servidores públicos, por razón injustificada obstruyen o niegan los servicios a los que están obligados por mandato de Ley.” (LMREMorelos, 2019, p. 27) Esto en la entidad federativa que ocupa uno de los primeros lugares en corrupción es muy importante. Lo invito a conectarse el día 26 de mayo este foro para precisar cómo podemos utilizar esta Ley de Mejora Regulatoria a las 11:00 horas en la página de Facebook del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.