Otra historia de corrupción… una más

Otra historia de corrupción que, como muchas otras, ocurre de manera clandestina y que no tendremos oportunidad de saber ni a que se castigue a nadie por eso. ¿Quién la encabezó? ¿Quién platicó con las gentes del PRI, seguramente hasta con el presidente del propio PRI? ¿Qué se dio a cambio? No lo sabemos, como es frecuente en los casos de corrupción, sólo sabemos que el resultado no se pudo haber dado así, si no hubiera habido corrupción en la aprobación de la iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa hasta 2028. ¿Puede usted creer que ya no sólo fue la iniciativa presidencial propuso entregar a la Sedena el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional; que tenga a su cargo los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación, capacitación, especialización y profesionallzación del personal de la Guardia Nacional, y para la capacitación permanente de su personal en el uso de la fuerza, cadena de custodia y respeto a los derechos humanos.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, diversas modificaciones a diversas leyes en materia de Guardia Nacional en su sesión del 2 y 14 de septiembre de 2022 del proyecto de decreto de la presidencia de la República: con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Reforma a la Guardia Nacional para ampliar el periodo de participación de la SEDENA en tareas de seguridad y protección ciudadana en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 1º y se agregan los párrafos 3º y 4º al artículo 5 transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora fue turnada al Senado de la República como parte del proceso legislativo (Infobae, 14/09/2022)

¿Cómo fue posible que aprobaran esta iniciativa de decreto de la Presidencia de la República, cuando la alianza “Va por México” del PRI, PAN y PRD habían declarado en muchas ocasiones que no se aprobaría ninguna Reforma constitucional propuesta por el presidente AMLO y su partido? Así lo declaró el senador por Veracruz Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, “que la Alianza Va por México suscribió una moratoria constitucional para proteger la democracia y “mandar al basurero de la historia las ocurrencias de reformas constitucionales bolivarianas” del presidente Andrés Manuel López Obrador.” (https://www.pan.senado.gob.mx/2022/06)

Alejandro Moreno por su parte, presidente del PRI, declaró “siempre voy a dar la cara” y el 9 de junio de 2022 firmó como parte de “Va por México” la moratoria constitucional y anunció además la creación de una comisión para investigar injerencia del narco en el Estado mexicano.

El presidente del PAN declaró hoy 21 de septiembre que la alianza “Va por México” está en duda, debido a la votación del PRI en la Cámara de Diputados, pero que la dirigencia del PRI no es lo mismo que su militancia.

Pero a pesar de estas declaraciones, una cantidad suficiente de los diputados del PRI apoyaron el proyecto de decreto para que la Guardia Nacional dependa operativa, administrativa y financieramente de la Secretaría de la Defensa. Habrá que ver hoy qué sucedió en la Cámara de Senadores.

De una amplia discusión pública y de más de nueve horas del proyecto de decreto en la Cámara de Diputados se dijeron muchas cosas. Sin embargo, en realidad son dos los problemas más importantes: el fuero militar que obtengan los miembros de la Guardia Nacional por lo que sólo pueden ser juzgados por los propios militares y que no se rinda cuentas a la sociedad civil. La historia y los hechos recientes en nuestro país nos ha mostrado que esto no permite ni rendir cuentas ni que se haga justicia. El otro problema es que el cambio de la votación del PRI se hace con la peor forma de reproducir la corrupción, con el tráfico de poder político, como ha sucedido en otras partes de Latinoamérica, como en Brasil, donde uno de los dos más famosos casos de corrupción fue el Mensalao mediante el cual durante el gobierno de Lula se daban alrededor de 10 mil dólares mensuales a los diputados para que votaran a favor de las iniciativas de Lula. Sólo que a diferencia de lo que ocurre en México, muchos políticos fueron a prisión por esta corrupción, incluido el Secretario de la Casa Civil de la Presidencia de la República, en realidad el Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, alguien muy cercano a Lula.