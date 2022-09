Crónica de un problema anunciado: las denuncias de corrupción en Cuernavaca

La denuncia de corrupción en contra del ex alcalde de Cuernavaca no se podía predecir, pero quizás se podía esperar por los antecedentes que tenemos de gobiernos municipales anteriores. Además, siguen los feminicidios, sin una estrategia para enfrentarlos y prevenirlos.

Hace cuatro años en las elecciones de 2018, el alcalde de Cuernavaca de repente se ganó la lotería, siendo candidato suplente, al no aceptar Morena la candidatura del candidato propietario, diez días antes de la elección, el candidato suplente se vio de repente como candidato a la alcaldía de Cuernavaca y sin realmente realizar ninguna campaña ganó las elecciones subido en la “ola” avasalladora del candidato a la presidencia de la República, AMLO. El rechazó las críticas de este proceso y en redes sociales dijo algo así como: Ya les mostraré cómo se trabaja. Esta victoria mediante simplemente subiéndose, sin querer, a la “ola” no ocurrió así en muchos otros municipios del país, en donde los candidatos locales lograron vencer al candidato de Morena simplemente haciendo su trabajo político.

Desafortunadamente para Cuernavaca que tiene problemas tan grandes, que cuando nos visitan por la fortuna que tenemos de nuestro patrimonio natural y nuestro clima, la gente se sorprende de lo mal que luce, parece simplemente abandonada con sus calles hechas pedazos, donde uno tiene que manejar pensando en donde hay menos baches porque en algunas es imposible evitarlos. Además, si da la casualidad que tienen casa en Cuernavaca, han descubierto o han padecido los problemas cotidianos que tenemos quienes vivimos en Cuernavaca como maldición: la falta de agua. Además, algo que no pueden ver nuestros visitantes, pero que el nuevo alcalde se imaginaba, pero que confirmó cuando tomó posesión los problemas financieros tan grandes del municipio que van a obstaculizar de manera muy importante lo que se puede hacer. En primer lugar, el problema del ingreso propio más importantes del municipio, el impuesto predial. ¿Sabe usted cuanto se adeuda al municipio de Cuernavaca del pago del impuesto predial y el pago de servicios municipales de entre 1973 a 2021? La gigantesca cantidad de 3,429 millones de pesos. Algunas regiones o secciones catastrales por sí mismas, las más altas, deben de impuesto predial 300 millones de pesos; otra región catastral sola debe 165 millones de pesos, otras dos muy cerca de donde yo vivo deben 188 millones de pesos. Estas mismas regiones catastrales también son las que más deben del rezago de servicios municipales que asciende en total para ese mismo periodo de 1,473 millones de pesos.

Pero además, súmele usted a este rezago en el pago del predial y de servicios municipales la deuda del municipio: de 600 millones de pesos que se pidieron en 2010 a pagar en 15 años, 42.9 millones que se pidieron en julio de 2013 y otros 135.5 millones en diciembre de 2013 a pagar en 10 años. Pero espérese, también déjeme decirle que seguramente debido a la pandemia de COVID19 y a estos problemas de rezago de estos pagos de predial y servicios municipales, los ingresos municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca entre 2019 y 2021 disminuyeron 260 millones de pesos. Así que no solamente en Cuernavaca tenemos crisis de gobierno, de agua, de las calles, sino también tenemos una enorme crisis financiera que en el balance entre ingresos y egresos de 2021 tenemos una deuda de 1046 millones de pesos que se tienen que pagar, muchos de ellos seguramente a corto plazo o un muy cercano mediano plazo, porque los préstamos que se pidieron a instituciones bancarias se terminan de pagar en 2025 y 2023, además de lo que se debe a proveedores y los sueldos al personal y funcionarios del Ayuntamiento.

Las denuncias de corrupción, como con la que se está vinculando a proceso al ex alcalde de Cuernavaca 2018-2021, no son nuevas; hay varias anteriores a diversos funcionarios. A propósito de SAPAC, , hubo una de hace algunos años en contra de un ex director de SAPAC posiblemente de ascendencia italiana, que no sé cómo vino a dar aquí, en tan solo tres meses creo, fue acusado de desviar recursos de SAPAC por más de 60 millones de pesos. No sabemos en que terminaron las denuncias anteriores ni en qué terminen las nuevas denuncias que ahora encabeza el fiscal anticorrupción, pero en las condiciones de crisis de calles, agua… y financieras, creo que lo importante no es llevar a nadie a prisión, sino prevenirlas mediante los sistemas de fiscalización locales, como la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, así como la Secretaría de la Función Pública y las diversas contralorías, incluida la del Ayuntamiento. La primera depende del congreso y en los últimos años ha hecho muy poco trabajo y hasta ha estado acéfala, porque hay más responsables de poder prevenir estas crisis.