Violencia, Justicia y Rendición de Cuentas

Siguen los problemas de violencia en nuestra entidad, pero se ha sumado a la discusión pública algo que debería de haberse considerado hace rato: la procuración de justicia.

La procuración y administración de justicia es importante para reducción de la violencia delictiva porque reconoce el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, que sólo uno de cada 100 delitos se castiga, pero que esto se debe sobre todo a la mala actuación de los agentes del ministerio público. El presidente del TSJ de Morelos declara en una conferencia de prensa que “el 80 por ciento de los casos que no se castigan se debe a la mala integración de las carpetas [de investigación] por parte de las fiscalías y el 20% por criterios indebidos de los jueces” (El Sol de Cuernavaca, agosto 24, 2022). Por esta razón el presidente del TSJ de Morelos hará una propuesta al Congreso de Morelos para una Reforma al Poder Judicial para evaluar a jueces en cuanto a los resultados de su trabajo y su mejora. Esto me parece muy acertado, pero con las denuncias recientes, me pregunto si es necesario también la evaluación y rendición de cuentas de las fiscalías y las agencias del ministerio público. Esto es lo que yo pedía en mi colaboración anterior. Además, me pregunto sobre la rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura de Morelos. La importancia de la rendición de cuentas del Consejo de la Judicatura y las fiscalías es pertinente por las denuncias que se han hecho públicas y algunas que se han reiterado recientemente. La Fiscalía Anticorrupción del estado solicitó juicio político en contra de tres magistrados de la tercera sala del primer distrito judicial de Morelos por determinaciones contrarias a la Constitución, aparentemente la víctima del robo de una computadora y una memoria USB fue quizás algún miembro de la Fiscalía Anticorrupción que se inconformó con la reparación del daño por parte del imputado. Ante esto, el presidente del TSJM consideró que a la Fiscalía Anticorrupción “no les gustó la resolución”, pero el presidente no está de acuerdo y propone “una justicia más abierta, mayor cercanía a la sociedad para explicar el fondo de las resoluciones y evitar los señalamientos y presiones externos que suelen censurar la actuación de los jueces sin revisar los antecedentes de cada caso.” Por esta razón y por otras denuncias que se reiteran, como otro beneficiario de otra “pensión dorada” otorgada por el Congreso de Morelos con posiblemente documentos laborales falsos.

En la Ciudad de México se hizo un seguimiento de la actuación de los ministerios públicos y los resultados mostraron la necesidad de esta rendición de cuentas sistemática. Se encontró en el monitoreo del Sistema de Justicia Penal 2017 a enero de 2018 de las Agencias del Ministerio Público desconcentradas, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención (FCIA) de Delitos Sexuales y de la FEIAD de Secuestro y la FID Cometidos por Servidores Públicos: detección de carpetas de investigación con apariencia de apócrifas y dieron vista a los Órganos Internos de Control, falta de personal ministerial para atención de los usuarios, persuasión ilegal o irregularidades de policías preventivos para no denunciar en 37 de las 54 agencias del MP, en la FCIA de Delitos Sexuales la victimización secundaria; también que la Jefatura General de Policía de Investigación de la Ciudad de México provea a las Agencias del MP y Fiscalías de suficientes policías de investigación, así como que la Coordinación General de Servicios Periciales de la Ciudad de México provea a las Fiscalías de suficientes peritos en todas las materias.

Todas estas son razones importantes para que las Fiscalías de Morelos, incluida la de Anticorrupción, las agencias del Ministerio Público, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Morelos y el Tribunal Superior de Justicia y los jueces rindan cuentas sobre los procesos a su cargo y sus resultados, para que se ofrezca, como señala el presidente del TSJ de Morelos, una justicia más abierta a la sociedad morelense de los problemas de corrupción y feminicidios que vivimos que nos han colocado en los primeros lugares nacionales desde hace tiempo.