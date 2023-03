Síndrome de Down: el cromosoma del amor

Síndrome de Down, un término o nombre de uno de los tipos de discapacidad que existe, también conocida como discapacidad intelectual.

Esta discapacidad como se le suele llamar y decir es una condición de vida que el ser humano que nace con ella es un cromosoma más con habilidades, pero también con un proceso un poco más lento en el aprendizaje y lenguaje; la condición del cromosoma del amor tiene esencia propia, esta esencia su gota principal se llama AMOR, somos seres humanos con mucho amor para dar, seres humanos llenos de bondad, de grandes sentimientos, emociones y valores, donde también y por supuesto tenemos los mismos derechos y obligaciones como cualquier ser humano.

Dentro del ramo de la discapacidad somos el grupo mas vulnerable, ya que la sociedad nos hace a un lado, sufrimos más de discriminación y bullying por todos, en este sentido y tristemente desde las familias que tienen hijos e hijas con esta condición hasta la sociedad en general, contando muy tristemente a los servidores públicos, empezando por directivos y maestros del sector educativo, asi como de otros sectores, contando también de cámaras y sector empresarial que nos hacen a un lado con discriminación y malos tratos, dentro de los malos tratos está el decirnos retrasados mentales y otras expresiones que no son la forma de tratarnos, ya que somos seres humanos comunes y corrientes pero dentro de nuestra esencia mas sensibles, donde y por lo que la sociedad nos debe de tratar con respeto e igualdad a nuestros derechos y obligaciones.

Dentro de lo expresado el 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, ya que en todo el mundo existimos seres humanos con esta hermosa condición de vida, una condición de esencia donde no existe la maldad, ni las groserías, ni malos sentimientos, ni golpes y nada que tenga que ver con malos tratos esto jamás lo verán en seres humanos con síndrome de Down, lo que se ve y se nota es pureza, nobleza, mucho y demasiado amor, nos gusta sonreír, escuchar música, bailar, también tenemos nuestras comidas y momentos favoritos.

Si nos enseñan las herramientas para la vida lo aprendemos absolutamente todo, todo, todo, hacer la limpieza de toda nuestra casa, somos muy ordenados, muy limpios, nos gusta perfumarnos y nos gusta vernos guapos y guapas, lo único que necesitamos en aceptación familiar y aceptación de la sociedad y de los servidores públicos de todo el MUNDO podemos lograr ser con el apoyo de nuestros padres: licenciados, doctores, ingenieros, arquitectos, diseñadores con doctorado, maestría y posgrado, pero también podemos ser y ayudar de manera limpia y pura siendo diputados, senadores, presidentes y presidentas municipales, así como presidentes de la república. Somos grandes al tener el cromosoma del amor.