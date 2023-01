Movilidad y Transporte debe resolver pirataje, demandan concesionarios

El retiro o regularización de unidades piratas, estudios de factibilidad para incrementar el número de taxis en algunas regiones y mejoras en los servicios de las delegaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) son algunos de los temas que transportistas esperan resolver la llegada del nuevo responsable de la SMyT, Eduardo Galaz Chacón.

Tomas Flores, representante transportista en los municipios de Yecapixtla y Atlatlahucan, indicó que el actual secretario trabajó en la zona oriente y conoce las problemáticas que se tienen, por lo que esperan sean atendidas sus necesidades.

“Esperamos que el hoy secretario pueda hacer cosas buenas por el transporte, empezó como delegado en Cuautla, empujó y empujó y ahora es secretario de Movilidad, ha estado con nosotros durante estos años, nos conoce, conoce las rutas y sus necesidades, esperamos que ya como secretario pueda seguir trabajando en campo y resolviendo los temas que tenemos pendientes”.

El líder transportista señaló que es fundamental el ordenamiento del transporte público ya que las autoridades poco han hecho para resolver problemas que tienen desde administraciones pasadas.

El tema del pirataje es algo que, a decir del entrevistado, no se ha logrado resolver ya que el número de unidades piratas continúa en aumento, esto debido a que no se han hecho estudios de factibilidad en las rutas de taxis y combis para incrementar así el número de unidades en funciones y atender la demanda del servicio, ya que, dijo, desde 2017 no se ha revisado este tema y las necesidades de la población han ido en aumento.

Por lo anterior, reiteró que es necesario se realicen los estudios pertinentes para que se retiren unidades piratas de transporte o de ser necesario se regularice a los que ya están trabajando.

Respecto al tema de seguridad dijo también es necesario tenerlo como prioritario y evitar con ello dejar en vulnerabilidad a chóferes, concesionarios y los propios usuarios.

El pasado 11 de enero el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, designó de manera oficial a Eduardo Galaz Chacón como secretario de Transporte en la entidad luego de que Víctor Mercado Salgado tomó el cargo de coordinador de asesores de la Oficina de la Gubernatura.







