Urgen regular mototaxis en la zona oriente

Josué Alfonso de la Torre García, presidente de la Unión Transportista Leandro Valle, pidió a las autoridades regular el servicio de mototaxis en los municipios de Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Axochiapan y Jonacatepec, ante el incremento de las unidades ya que de no atender la problemática, dijo, transportistas podrían radicalizar sus acciones.

Señaló que el número de mototaxis en los municipios antes dichos ha aumentado de manera importante esto debido a la falta de atención en el tema de parte de las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte, así como de las propias autoridades municipales, problema que ha comenzado a generar una saturación del servicio en los municipios antes mencionados y por consiguiente un desorden vehicular.

Refirió que en la actualidad tan sólo en el municipio de Jonacatepec existen en promedio 300 unidades de transporte público regularizadas, mientras que unidades de mototaxis existen al menos 600, es decir el doble, y la cifra sigue aumentando, lo que afecta de manera directa a quienes se dedican a este trabajo.

“Es necesario que las autoridades hagan algo al respecto, controlen la proliferación de los mototaxis porque cada vez hay más, entendemos que es otro tipo de transporte que se ofrece a la población pero no bajo las condiciones en las que estamos en la actualidad”, precisó el entrevistado.

El presidente de la Unión Transportista Leandro Valle, dejó en claro que en el único municipio de la región donde no se ha incrementado la presencia de mototaxis es en Tepalcingo, esto debido a que ahí los transportistas no lo han permitido e incluso han amenazando a los mototaxistas con quemar las unidades, razón por la que no han logrado extenderse como en el caso de municipios como Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Axochiapan y Jonacatepec.

“Tenemos que llegar a hacer lo mismo para que las autoridades hagan algo o para que se puedan respetar los acuerdos, si nosotros no lo hemos hecho es porque creemos en el diálogo pero estamos cansados de que siempre sea lo mismo, es urgente que las autoridades entren”, sentenció.