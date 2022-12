Abigeato, favorecido por el mercado negro

Las asociaciones ganaderas del estado han comenzado a vender cabezas de ganado debido a que la actividad ha dejado de ser rentable ante la falta de apoyos por parte de las autoridades y el incremento de abigeato en la entidad.

El sistema de identificación del ganado, consistente en aretes, se ha corrompido; los ladrones de ganado se llevan la pieza, le quitan el identificador y lo venden en el mercado negro que opera en el estado en los tianguis de Chinameca, Amayuca, Yecapixtla y hasta en los rastros locales y de otros estados.

Así, los ganaderos no sólo tienen que lidiar con incrementos a los insumos para alimentación y cuidado de la salud de los animales, sino que también deben batallar con el problema del abigeato, delito que consiste en el robo de ganado o animales domésticos y que ya se sanciona en nuestro país.

Roberto Reza Quiroz, presidente del Sistema Productos Bovinos Carne en Morelos, dijo que lo más lamentable es que ya no se roban una vaca o un becerro, sino que los delincuentes llegan en camiones y hurtan todo el ganado de un rancho.

Un ejemplo de lo anterior y que sigue conmocionando en la región sur es lo acontecido en el rancho Los Brasiles, ubicado en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Tlaquiltenango, donde hasta la fecha siguen sin localizar al menor de edad Alexander Mujica Salgado, que acompañaba a su padre trabajador de ese sitio y a quien le arrebataron la vida.

Advirtió que los ganaderos deben estar alertas ya que si a un productor le roban todo su ganado acaban con su patrimonio y ese es un golpe letal. Y es que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional en 2021 se registraron 65 casos de abigeato, mientras que en 2022 solo se contabilizan 36. Sin embargo, estos datos podrían no revelar una real disminución, pues según los ganaderos la denuncia de este delito ha ido a la baja.

“Nos piden que denunciemos, cuando ninguna denuncia procede y por eso hemos solicitado al Congreso del Estado que se modifique el Código Penal, o sea que consideren delito grave el robo de ganado, pues de lo contrario los abigeos seguirán saliendo bajo fianza y ese es el problema que tenemos desde la legislatura pasada”, explicó Reza Quiroz.

Mercado negro de aretes

Actualmente la pena por el delito de robo de ganado va de cinco a 15 años de cárcel; no obstante, los ganaderos acusan que bajo el pago de fianza los abigeos recuperan su libertad toda vez que el delito no es considerado como grave.

Por otra parte, indicó que los productores conocen de la venta de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado que son irregulares. Por ejemplo, dijo que en Yecapixtla se encontró un arete en una hembra y al realizar el cotejo en la base de datos arrojó que se trataba de un macho propiedad de un ganadero del municipio de Jojutla.

“Ya está rastreado, identificado”, puntualizó y agregó que es falso que se pueda identificar al ganado con esos aretes “porque los venden en mercados negros en tianguis de Chinameca, Amayuca, Yecapixtla y en rastros de diferentes estados”.

Los ganaderos deben estar alertas ya que si a un productor le roban todo su ganado acaban con su patrimonio. / Agencia | Cuartoscuro

¿Qué dice el Código Penal?

El Artículo 381 del Código Penal Federal habla sobre el abigeato y considera ganado a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como aquel domesticado, bravo, de pezuña, independientemente de la actividad típica del animal.

Por este delito se impondrán de 2 a 10 años de prisión y se sancionará con la misma pena que el abigeato el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Se pronuncian contra el Registro de Movilidad

La Asociación Ganadera de Tlaquiltenango, entre otras independientes de la zona sur de Morelos, rechazó la imposición del Registro Electrónico de Movilización (REEMO).

Roberto Reza Quiroz, presidente del Sistema Productos Bovinos Carne en Morelos, dijo que este procedimiento solo representa gastos extra. Precisó que primero se necesita abatir la corrupción en el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA).

El REEMO fue diseñado para dar seguimiento a las reses hasta su destino final (ya sea rastro o exportación) y va de la mano con el arete SINIIGA, es decir, el plástico que se le coloca en la oreja izquierda al animal y sirve para la identificación individual. A través de un número único que lo acompaña a lo largo de su vida permite dar seguimiento al semoviente.

“En Morelos no se han hecho las adecuaciones para implementar este sistema que, si bien es necesario, primero deben corregir la corrupción que hay con el SINIIGA. No puede ser que se pague un documento y luego otro con cargo al bolsillo del productor, cuando eso al final de cuentas no nos ayuda en nada. Hacemos el llamado al Gobierno de Morelos, al Federal y a la Confederación Nacional Ganadera para que antes de implementar el REEMO pongan orden y no solo saquen dinero al ganadero”.

Con información de Rosaura Hernández









