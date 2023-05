Vigilará CIDHAL que en 2024 se cumpla con la paridad de género

En el pasado proceso electoral aumentó la participación de mujeres en candidaturas, sin embargo, no ocurrió lo mismo en la asignación de regidurías, así lo aseguró Angélica Sánchez Santiago coordinadora del Centro de Documentación CIDHAL A.C., quien añadió serán vigilantes de que se cumpla con la paridad en la próxima contienda electoral.



➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Fue la diputada Paola Cruz Torres quien les explicó que en las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley Orgánica Municipal del estado se implementó una formula en la cual se aplica la paridad en la asignación de regidurías, refirió Angélica Sánchez.

Por lo que, si la reforma logra su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" a más tardar el 2 de junio, podrá ser aplicada en el proceso electoral del 2024.

Sánchez Santiago indicó que esperan que el registro de candidaturas a la gubernatura sea de forma paritaria, el próximo proceso electoral.

"En el pasado proceso electoral tuvimos dos candidatas, una que era independiente que no logró llegar a todo el proceso para quedar registrada y otra del Partido Verde de México pero no culminó el procedo, renunció a su candidatura días antes de la votación, entonces no tuvimos una mujer que contendiera a la gubernatura".