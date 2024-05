Dúo musical Nico y Pau lanzan el sencillo 'Respiro solo amor'

El dúo musical infantil Nico y Pau presenta su primer sencillo llamado "Respiro solo amor", una canción para celebrar la amistad, el amor y esa lucha por lograr tus sueños. El tema musical, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La canción "Respiro solo amor" fue escrita por Pedro Dabdoub y Raúl Gabriel Ruiz Alarcón, que describe perfectamente la magia de una amistad que nace a partir de intereses comunes y de compartir nuevas emociones, inquietudes y sueños.

"Nos inspiramos principalmente en la amistad, porque hay niños y niñas que son muy buenos amigos, y otros les hacen burla de que se gustan porque se llevan bien, y la verdad sólo es una amistad, y es lo que queremos expresar", dijo Pau.

Nico y Pau es un proyecto musical que nació a partir de la amistad entre los talentosos artistas, cuando estudiaban Actuación en el CEA Infantil. Desde que se conocieron hubo una química inmediata, y se dieron cuenta que estaban persiguiendo sueños en común, además de coincidir en varios proyectos actorales y audiciones.

"Básicamente este proyecto surgió de que trabajamos juntos en 'La Rosa de Guadalupe', y desde ahí hicimos una gran mancuerna de super amigos. Y un día a la mamá de Pau, se le ocurrió la idea de hacer música, porque era algo de lo que ya teníamos ganas, se lo propuso a mis papás y así iniciamos el proyecto", compartió Nico.

Nico y Pau se han presentado en vivo en un evento escolar en Morelos y en la Plaza Loreto de la Ciudad de México, con muy buena respuesta por parte del público.

"Hemos sentido mucho apoyo, realmente al público les ha gustado mucho la canción y la han disfrutado, porque es para cantar y pasarla padre", comentó Nico.

Durante este año, harán nuevas canciones y se presentarán en diversos centros de espectáculos, ferias, parques de diversiones y seguirán evolucionando como artistas y seres humanos.

Nico y Pau estrenan su primer sencillo llamado "Respiro solo amor". / Cortesía | Nico y Pau

Acerca de Nico y Pau

Paula Peña es una actriz y cantante de 11 años, egresada del Centro de estudios Artísticos de Televisa (CEA). Ha modelado para diversas marcas, pasarelas y comerciales. Es alegre, aventurera, divertida, protectora de la naturaleza y los animales. Disfruta tanto del deporte como del arte.

"Desde pequeña he modelado, porque mi mamá tuvo un proyecto de Catrinas y yo fui su modelo, después empecé a modelar en pasarelas. A los siete años, fui a hacer el casting para 'Los Miserables' pero yo no sabía que podía cantar y bailar, y me quedé".

Además, participó en el musical "Cuento de Navidad", en el programa "La Rosa de Guadalupe" y actualmente tiene un papel en la telenovela "El amor no tienen receta", interpretando a Ginebra Nicoliti en su infancia.

"Me gusta mucho saber que hay algo que me apasiona y que estoy construyendo un camino para lograr mis metas", mencionó Pau.

Nico Villagrana es un actor y cantante de 13 años, egresado del CEA. Participó en La Voz México en 2020. También fue parte del elenco en la obra de teatro "El Ratón de los Dientes" y realizó una participación en el Upfront de NBC Universal bajo la dirección de Gou Producciones.

"Mi pasión por la música empezó desde pequeño, yo veía el programa de 'La voz', que me gustaba mucho. Y en la graduación de mi hermano, había un karaoke y se me ocurrió subir a cantar, sin tener técnica pero me sentí muy feliz. Y una persona, nos dijo que habría un casting, lo hice y se me olvidó, pero después nos hablaron para decirnos que me había quedado, fue precisamente para 'La Voz' y aunque los jueces no se voltearon, decidí echarle ganas y prepararme más para lograr mis sueños", comentó Nico.

Ha participado en las telenovelas "El amor no tiene receta", "Mi Secreto" y "Eternamente amándonos".

En cine, tuvo un rol en la película "Mi casa no es tu casa". También se ha desempeñado en el doblaje dando voz a Igor de Winnie Pooh y otros personajes. Además, cantó en el homenaje a Chabelo en el Estadio Azteca.

"La música y la actuación es algo que disfruto mucho y cuando lo hago, me siento como pez en el agua".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nico y Pau (@nico_pau_oficial)

No dejes de escuchar "Respiro solo amor" y dedicarla a tu persona favorita, ya sea un amigo o tu pareja.

Conéct@te:

Instagram: @nico_pau_oficial

@nico_nicstar

@nico_nicstar