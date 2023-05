Buscan rescatar al rastro municipal del abandono

El director del rastro de Cuernavaca, Fernando Aguirre Acevedo dijo que se encuentran trabajando en un proyecto para rehabilitar las instalaciones de guarda y sacrificio de animales para consumo humano, las cuales se encuentran en la colonia Revolución.

Aguirre Acevedo señaló que el rastro recibió poco mantenimiento desde hace 50 años que se estableció, por lo que se espera que la inversión de cuatro millones de pesos sea una de las más importantes históricamente.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Entre las mejoras que se planean para el rastro se encuentra la rehabilitación de la cámara fría, la instalación de un sistema de manejo de descargas y un sistema de incineración.

Aguirre Acevedo dijo que también se rehabilitarán corrales, pasillos y el sistema de digestión en las descargas orgánicas, esto para un correcto manejo de la sangre, la cual será reutilizada para evitar encharcamientos.

Señaló que el rastro es uno de los principales distribuidores de carne para la región, pues no sólo distribuye a Cuernavaca sino que también distribuye a Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco y el centro comercial Adolfo López Mateos.

Al día el rastro capitalino sacrifica a 130 reses y de 20 a 30 cerdos.

"Vamos a garantizar un mejor servicio y esperemos que la ciudadanía se sienta contenta y segura de lo que consuma... esperamos que no pase del mes de mayo (la rehabilitación)... el rastro no va a parar actividades, como somos el único centro de sacrificio decente en la región, no podemos parar actividades y lo haremos de forma conjunta", explicó Aguirre Acevedo.

Al ser cuestionado sobre el estado en el cual se encontraba el rastro, el director señaló que estaba en malas condiciones, ya que el área de corrales está destrozada, hay escaleras en mal estado, además de que la zona de descargas se va a centros de agua sin ningún tipo de control.

Aguirre Acevedo mencionó que hay rastros clandestinos que no cumplen con las normas de sanidad, ni las garantías para ofertar carne de calidad.

"Son varios… nosotros podemos decir que la autoridad sanitaria no hace su labor, no supervisa el ganado, para ser comercializado tiene que ir sellado y verificado por un médico veterinario aprobado, y eso no sucede en otros rastros como Jiutepec, Zapata y Temixco… hay muchos mataderos clandestinos por todos lados y la autoridad sanitaria debe hacer lo que le toca", concluyó.