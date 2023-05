Cuernavaca suspenderá 20 obras por fallo de la Corte

Debido a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que otorgó la suspensión provisional al Paquete Económico 2023, en Cuernavaca se suspenderán 20 obras, las cuales en su mayoría eran sobre pavimentación.

José Luis Urióstegui Salgado señaló que del recurso que había aprobado el Congreso Local, 25 obras ya habían sido determinadas como viales para realizarse, de las cuales cinco dieron inicio el pasado 15 de mayo. El munícipe expresó que esas cinco obras no se suspenderán, ya que el 40 por ciento de la inversión ya se encuentra en caja, mientras que el 60 por ciento restante será erogado de las arcas municipales.

La capital morelenses tenía 138 millones de pesos destinados para obras públicas; hasta el momento el Ayuntamiento ya había recibido cerca de 55 millones de pesos.

Al ser cuestionado si ante esta situación el municipio deberá devolver algún recurso, el munícipe señaló que esto quedará a resolución de la SCJN.

"El acuerdo que leí en la Suprema Corte, señala que ante hechos consumados no aplica la suspensión, la parte que ya recibimos ya está dentro del presupuesto del municipio y queda a resolución de la Corte el fondo del asunto, si determinaran que esta modificación al presupuesto no se apegó a la ley, ya no recibiremos nada, si reconocieran que el Congreso tiene facultades para modificar el presupuesto que manda el Ejecutivo, entonces el recurso tendría que complementarse", explicó Urióstegui Salgado.

Refirió que por ahora el Ayuntamiento no tiene adeudos emanados por la suspensión del Paquete Económico 2023, ni con alguno de los proveedores o con las empresas constructoras, ya que las cinco obras sí se concluirán, aunque sea con otro recurso.

Urióstegui Salgado fue cuestionado sobre la afectación que el fallo generó para el Ayuntamiento, a lo que respondió que esto es de manera temporal, ya que el Ayuntamiento cuenta con un fondo para emergencias.

"Nos afecta de manera temporal, pero lo teníamos previsto, nosotros generamos un fondo de contingencia para que si en algún momento dejábamos de recibir esta aportación, pudiéramos concluir las obras en curso", explicó.

Asimismo, señaló que la rehabilitación de los 22 pozos de agua en la capital morelense no será suspendida, ya que el recurso que se emplea en este proyecto y el cual tiene un valor de 92 millones de pesos proviene del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Faismun).