Controversias constitucionales rodean el Paquete Presupuestal 2023

El tema del Paquete Presupuestal 2023 es objeto de controversias constitucionales entre el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo. El último recurso promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se presentó n febrero, luego de que a principios del mes la máxima corte del país le negara la suspensión tras las observaciones hechas al presupuesto.

Francisco León y Vélez, director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), señaló que la SCJN resolverá esta última controversia

"Es lo que tengo entendido por los abogados que tengo en el IDEFOMM y que están asesorándose en eso, es lo que me han reportado", indicó León y Vélez.

Manifestó que una vez que se emita la resolución de la corte, se dará prioridad a los recursos promovidos por 21 municipios que no fueron beneficiados con recursos para el Fondo de Infraestructura Municipal. Estos municipios reclamaron que el 70% de los recursos se repartieron solo entre tres municipios: Cuernavaca, Yecapixtla y Yautepec. Además, los de nueva creación, Xoxocotla, Coatetelco y Hueyapan, no recibieron ni un solo peso. Por lo tanto, los presidentes municipales se sintieron relegados del presupuesto destinado para la implementación de obras públicas en beneficio de los habitantes de sus municipios.

Sin embargo, aún faltan algunos meses para que se emita el fallo, similar a lo que ocurrió con el Ejecutivo. León y Vélez señaló que, a pesar del reclamo de algunas demarcaciones, como en el caso de Yecapixtla, de no haber recibido aún este recurso, el trámite ya está en curso para que les llegue. Esto se debe a que, a pesar de la controversia, desde enero de 2023 se ha estado ejecutando el paquete presupuestal aprobado por los diputados.

"Una vez que se resuelva la controversia del gobierno del estado, se le dará prioridad a la que promovieron los municipios, eso tengo entendido", externó Francisco.

Esta sería la segunda acción de reclamación que promueve el Gobierno del Estado para revocar el paquete presupuestal aprobado en octubre de 2022 por los diputados del Congreso del Estado. En caso de que se le otorgue el fallo, dicha resolución sería aplicable hasta el año 2024, ya que el recurso comenzó a distribuirse a las dependencias y organismos autónomos a partir del inicio de este año.