Le fallan los números al Ejecutivo en Morelos

Desde el primer trimestre del año los diversos titulares de las secretarías del Ejecutivo local confirmaron que contemplan o ya trabajan en solicitudes de ampliaciones presupuestales para seguridad, pago de trabajadores y seguro del aeropuerto Mariano Matamoros, operación de plantas tratadoras, entre otras; sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, señaló que hasta la fecha no existe ninguna petición formal.

Comentó que se ha enterado a través de redes sociales y medios de comunicación de las intenciones que tienen los integrantes del gabinete de Cuauhtémoc Blanco Bravo de solicitar ampliaciones presupuestales, al tiempo de considerar que sí hubo una mala planeación de parte del Ejecutivo local en la integración del paquete presupuestal 2023.

“Yo creo que sí. Y no por ello es un tema de pelea, sino de luchar por lo que estuvo mal, hay que recomponerlo y la disposición de hacerlo está en la Comisión de Hacienda”, externó el legislador.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Explicó que el proyecto del paquete presupuestal 2023 fue integrado y armonizado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal, mientras que del lado del Poder Legislativo solo se modificó el 2.5 de lo que contemplaba, pues el resto se respetó.

“Nosotros no vamos a cerrarnos, ponernos candados ni ser caprichudos, vamos a tomar las cosas como son, muy serias, independientemente del enfrentamiento que se ha venido dando del señor gobernador hacia mi persona, que lo único que yo hago es responder a calumnias y ataques, pero eso sí lo quiero dejar a un lado porque no va a ser factor para que yo me cierre en esta Comisión que represento para no poder apoyar o dar las ampliaciones presupuestales”, aseguró el legislador.

Asimismo, llamó a dejar de lado los pleitos personales y mejor trabajar a favor de los habitantes de Morelos; agregó que la Comisión de Hacienda aprobará las solicitudes de ampliación presupuestal que sean a favor del estado.

Diálogo con la CES

Alonso Gutiérrez refirió que el comisionado estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, se ha acercado para ocuparse del tema de la ampliación presupuestal, pues requiere mayores recursos para el sueldo de los policías y la contratación de más elementos.

De acuerdo con información que le proporcionó el titular de la CES, en su proyecto presupuestal que hicieron llegar a la Secretaría de Hacienda consideraron estos temas, sin embargo, en el paquete entregado al Poder Legislativo no venían contemplados.

Es decir, según el diputado, tendrán que presentar su solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y ésta su vez remitirla al Congreso.

Refirió que sin duda serán diversas las peticiones que recibirá la Comisión de Hacienda, pero hasta la fecha no hay ninguna solicitud. Asimismo, aclaró que se recibieron algunas pero se devolvieron para que no contengan errores legislativos ni técnicos.

Solicitudes ya anunciadas

La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, anunció el 21 de marzo que requieren una ampliación presupuestal de 8 millones de pesos para pagar el seguro del aeropuerto Mariano Matamoros.

De esos ocho millones, entre tres y cinco millones de pesos se destinarían al pago del seguro y el resto sería para liquidar el sueldo de las personas que laboran en el aeropuerto.

De no cubrir el seguro se perdería la concesión del aeropuerto, mismo que tuvo que ser liquidado en los primeros días del año. Por otra parte, Jaime Juárez, titular de la Comisión Estatal del Agua, comentó que en el paquete presupuestal 2023 no se les etiquetaron 50 millones de pesos para la operación de las plantas de tratamiento.

A su vez, el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, informó que la Secretaría de Movilidad y Transportes requiere poco más de 40 millones de pesos para la adquisición de las láminas de placas y tarjetones que se entregarán a los usuarios que realicen el pago de su refrendo vehicular.

Recientemente, Sandra Anaya, secretaria de Administración, informó que podrían solicitar una ampliación presupuestal toda vez que el Ejecutivo estatal ya no cuenta con libres transferencias.

Indicó que aún se encuentran en análisis los rubros a los cuales contemplan una ampliación, pero adelantó que podría usarse en la contratación de más personal, ya que en el año 2021 el Congreso local aprobó más de 200 decretos de jubilación.











