Se mantiene firme la prohibición a libres transferencias presupuestales: Sánchez Zavala

Siguen firmes los beneficios aprobados en el Presupuesto 2023 para los rubros de Seguridad, Campo, Salud, Educación, Justicia, Seguridad Social, Derechos Humanos, entre otros, sostuvieron diputados del Congreso del estado, integrantes de la LV Legislatura,

Además, se aclaró que las libres transferencias de recursos de las que gozaba el Ejecutivo, siguen canceladas.

Al respecto, el diputado y presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Erick Sánchez Zavala dijo que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó la suspensión parcial al Paquete Económico 2023, se revisará la resolución completa para saber que pasará al respecto.

En entrevista, el diputado local indicó que el Congreso es respetuoso de las determinaciones de la SCJN, sin embargo es algo que todavía no se resuelve de todo, ya que solamente es un suspensión parcial, por lo que estarán atentos a la determinación definitiva.

"El recurso que se generó a través del Fondo de Infraestructura en poblaciones del estado, para obras que tanto se requieres, desgraciadamente ahorita van a estar suspendidas, pero todavía no se resuelve de fondo, es una suspensión parcial y vamos a ver que se resuelve de fondo, puede ser que al final se ordene al Ejecutivo qué entregue la totalidad de los recursos a estos municipios", indicó.

El legislador dejó en claro que todavía no están bien establecidos Los criterios que adoptó la SCJN para dar esta suspensión parcial, sin embargo derivado de lo que la corte establezca el Congreso actuar en consecuencia.

“Ya se verá si se distribuye a todos el recurso o se genera un fondo aún mayor para que llegue a todos los municipios, lo importante es generar acciones que sean de beneficio para el pueblo de Morelos. Por el momento vamos a esperar qué es lo que ocurre, estamos conocer totalmente la resolución”.

No obstante, Sánchez Zavala dijo que esto no quiere decir que porque ya no haya este fondo ya no se lleven a cabo obras,: “Lamentablemente no ha habido obras en el Estado de Morelos que haya hecho el Ejecutivo, este fondo era una alternativa real para que diversas regiones del Estado tuvieran beneficio, pero por el momento no podrá ser así”.

Dijo que lo importante de este recurso es que no podrá ser ni tocado ni trasladado a otro lugar por parte del Gobierno del Estado en tanto se resuelva el tema.

La resolución de la SCJN únicamente toca la asignación de 500 millones de pesos, contemplados dentro del Fondo de Infraestructura Regional Municipal.

Fue el 26 de octubre del 2022 cuando los diputados de la LV Legislatura del Congreso del Estado aprobaron el paquete presupuestal 2023 por más de 34 mil millones de pesos, y el 28 de noviembre se aprobaron los dictámenes por los que se atendieron las observaciones realizadas por el titular del Poder Ejecutivo, desechando las mismas.





Local Detiene SCJN presupuesto 2023 y Fondo de Infraestructura Municipal





¿Qué rubros consideró el Paquete Presupuestal 2023?

En el Paquete Presupuestal 2023 aprobado el 26 de octubre de 2022, el Poder Legislativo reasignó alrededor de 600 millones de pesos de la propuesta que remitiera el Ejecutivo, apenas un 3% del proyecto gubernamental, ello además de cancelar el reemplacamiento y la libre transferencia que generaba desvíos por alrededor de 17 mil millones de pesos de recursos estatales al año.

En este sentido, las y los diputados integrantes de la LV Legislatura refirieron algunos de los incrementos que se dieron en el presupuesto vigente, con relación al de 2021:

Para la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se dio un aumento del 32.5%,

Educación, 14.1%;

Salud, un 42.7%

Campo, 73%

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 29.3%.

Fiscalía General del estado se aumentó el 36.5%

Instituto de la Mujer 39.1%

Comisión de Derechos Humanos. 54%

Jubilados y pensionados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos se les asignó por primera vez un presupuesto de 102.2 millones de pesos

Para Jubilados y pensionados del Instituto de Educación Básica del estado de Morelos, se asignaron 75 millones de pesos para pago de su prima de antigüedad.

Finalmente, las y los legisladores del Congreso de Morelos precisaron que el Poder Judicial históricamente alcanzó su autonomía financiera al registrar un incremento de 280.9 millones de pesos

El Paquete Económico 2023 ascendió a 34 mil 212 millones de pesos, de los cuales 17 mil 981 millones, -prácticamente la mitad- eran susceptibles de libre disposición (transferencia), es decir no estaban etiquetados para rubros específicos por parte de la Federación, pero se eliminó esa libre disposición para evitar que el Ejecutivo pudiera mover los recursos con discrecionalidad y opacidad, sin solicitar la autorización de nadie

Los ministros de la SCJN determinaron otorgar una suspensión provisional en respuesta a la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Estatal contra el Presupuesto 2023, la cual únicamente toca la asignación de 500 millones de pesos, contemplados dentro del Fondo de Infraestructura Regional Municipal.