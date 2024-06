Ventas caen hasta un 80% en el mercado de La Selva por obras

Los últimos tres meses han sido difíciles para los comerciantes del mercado municipal La Selva en Cuernavaca, quienes han visto sus ventas afectadas entre un 50% y un 80% debido a las obras de remodelación del estacionamiento y la red de drenaje sanitario.

"No, pues la gente ya no se para, no hay dónde. A mí me ha bajado hasta un 80%, más o menos," comentó Marina Reyes, vendedora de flores en esta central de abastos local. Su experiencia no es aislada; muchos otros comerciantes expresan frustración y preocupación por la drástica caída en las ventas.

Durante un recorrido por los pasillos del mercado, El Sol de Cuernavaca observó varios avisos pegados en los locales informando a los clientes sobre los horarios irregulares debido a las obras. Uno de estos avisos decía:

Comerciantes colocan mensajes para sus clientes, a fin de mantenerlos pese a su ausencia. / Valeria Díaz / El Sol de Cuernavaca

“Estimados clientes, debido a la remodelación, el horario será irregular estos días. Citas y consultas al siguiente número de teléfono.”

Armando González, un cliente habitual del mercado, expresó su descontento: "Lo están haciendo mal, yo digo, no hay dónde estacionarse y luego se hace mucho tráfico solo para salirse de ahí."

González comentó que ha optado por hacer sus compras en un supermercado a cuatro cuadras de La Selva, ya que considera que la situación actual del mercado no es cómoda para hacer compras.

La falta de estacionamiento ha llevado a algunas personas a ofrecer sus servicios para ayudar a los clientes a encontrar dónde estacionar, cobrando una pequeña tarifa. Sin embargo, el impacto en la afluencia de clientes es notorio. "Tratamos de dejarle el lugar a la ruta, pero sí hay menos gente, ojalá que le apuren," comentó uno de los asistentes, mejor conocido como “viene viene”, de la zona.

¿En qué consisten las obras?

Los trabajos en el mercado de Lomas de la Selva comenzaron a finales de marzo de este año, bajo la instrucción de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT). Las obras buscan atender los problemas del drenaje sanitario, mejorar el estacionamiento y los sanitarios. Sin embargo, debido a la veda electoral, no se reveló el monto total de la inversión ni el tiempo estimado de finalización.

El Sol de Cuernavaca visitó el mercado y constató que el personal está trabajando todos los días. No obstante, la incertidumbre sobre la duración de las obras mantiene en vilo tanto a comerciantes como a clientes, quienes deben cargar y descargar mercancías en condiciones poco óptimas.

La situación ha generado una mezcla de expectativas entre los afectados, quienes esperan que la remodelación, aunque necesaria, concluya pronto para poder recuperar la normalidad en sus actividades comerciales y ofrecer un mejor servicio a los clientes.