Manuel Martínez Garrigós buscará la gubernatura

El exalcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós dijo que está listo para buscar la candidatura a la gubernatura de Morelos, participación que podría darse por la vía independiente.

Martínez Garrigós confirmó que en el proceso electoral de 2024 estará participando, "es el momento de tomar la responsabilidad, me siento muy bien en el tema personal, creo que la edad sirve mucho, combinar la experiencia que ya tengo. No soy ningún improvisado, he pasado por muchos cargos públicos, en el Gobierno federal, en el ámbito municipal y en el ámbito partidario".

Añadió que en las elecciones pasadas, Dante Delgado, dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano lo buscó para ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca, sin embargo, lo rechazó porque buscaba la gubernatura.

Martínez Garrigós indicó que posiblemente opte por una candidatura ciudadana, y para poder hacerlo necesita de una agrupación política nacional o estatal.

El pasado sábado realizó seis asambleas en diversos municipios como: Cuernavaca, Temixco, Jojutla, Cuautla y Yautepec, respaldado por la Asociación Política Nacional de Maestros.

Por lo anterior aseguró que ya dio el primer paso para cumplir los requisitos que requiere una candidatura ciudadana.

Por último, indicó que lleva los últimos tres años recorriendo todos los días los municipios de la entidad, a fin de estar en contacto cercano y conocer las necesidades y demandas de la población.