'Quiero estar en la encuesta de Morena', Jorge Argüelles, puesto para la gubernatura

“Sería un honor para mí gobernar mi estado”, asegura Jorge Argüelles Victorero, ex diputado federal y actual cónsul de México en Douglas, Arizona, quien reconoce su intención de buscar la candidatura a la gubernatura de Morelos por Morena, aunque adelanta que aún falta tiempo para ocuparse totalmente de ello, “esperemos los tiempos y no descuidemos la chamba, como ya pasa con muchos a los que les gana la impaciencia”.

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, el también ex candidato a la alcaldía de Cuernavaca reconoce que muchos de los políticos morelenses viven una efervescencia en pos de la candidatura de Morena para la gubernatura, piensan que si no se mueven se van a quedar sin silla, pero “hay que esperar los tiempos, primero está la aduana nacional, y ya luego se tomarán las decisiones para el estado”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Y sobre la aduana nacional adelantó que a través de la encuesta en que se definirán si es una candidata o un candidato (de entre la jefa de gobierno y dos secretarios que aspiran a la nominación), “será el país el que evalúe y a todos nos tocará sumarnos” sin fracturar al partido, en el que reconoció, a veces falta disciplina, igual que en otros; “lo que pasa en Morena pasa en todos lados”, el problema está en la generosidad política y la disciplina, diagnóstica.

Morena en Morelos está dividido en por lo menos dos bloques, uno de ellos integrado por grupos menores. Por un lado están los más antiguos cuadros del partido y del otro, los recién incorporados por el equipo de confianza del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, en el que algunos observadores habían ubicado a Argüelles quien de inmediato se desmarca: “no he estado en un equipo ni en otro, yo no soy de equipos sino de trabajo y diálogo”.

Previo a la campaña por la alcaldía en el 2021, Cuauhtémoc Blanco y Jorge Argüelles, que aún era diputado, se veían constantemente juntos en eventos gubernamentales. Hace tiempo no se les ve juntos, ¿hubo ruptura? “No, las responsabilidades ahora nos han llevado por caminos diferentes, pero yo espero que le vaya bien al gobernador, para que le vaya bien a mi estado y a la gente”.

Blanco ya le había planteado a Argüelles hace tiempo la intención de dejar antes la gubernatura de Morelos para buscar un nuevo cargo en la Ciudad de México, lo que abre la posibilidad de un gobierno sustituto que concluya el período a vencer el 30 de septiembre del 2024. Pero Argüelles no se ve en esa silla, “no me interesa el interinato, sería una designación del Congreso y a mí me gusta buscar y lograr el apoyo de la ciudadanía para ejercer el cargo”.

Y frente a la catástrofe que vive el estado en materia de seguridad y desarrollo, le preguntamos a Jorge Argüelles si se puede gobernar entre ruinas y acota “toda la administración pública es un reto, y reconstruir también es llevar bienestar y es lo que trataré siempre”.

Archivo | El Sol de Cuernavaca

Adelante que primero tendría que ganar la encuesta “ya hay empresas privadas que me ponen entre los posibles candidatos de Morena a la gubernatura, lo que significa que le gente me ha mencionado”. Para la candidatura se requiere ganarla y que quienes no queden no se vayan del partido, porque sólo con unidad lograremos que la cuarta transformación llegue a Morelos”.

Y define “hoy lo que tenemos es un pleito entre los tres poderes que hace imposible un proyecto de estado y que los apoyos del gobierno federal se traduzcan en beneficios reales para la población” y adelanta que se requiere un gobierno “en diálogo permanente, no nada más en el partido, sino con todos los actores políticos y sociales”. Aventura, “yo puedo lograr el diálogo y la reconciliación, sólo hay que acabar con ese modelo rancio de la política en que los ganadores se quedan con todo y los perdedores les hacen la vida imposible, yo siempre apostaré al diàlogo entre los políticos… y también con la ciudadanía porque los estados se sostienen por sus ciudadanos y Morelos es tierra de gente buena, hay que trabajar con todos, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Seguridad Pública, y con la sociedad”. Y llama “dejemos el show y el escándalo, no se puede gobernar con golpes de estridencia porque esos se quedan en la memoria y los morelenses la tienen y rechazan a esos políticos”.

Argüelles está seguro de que con él como candidato, Morena puede ganar la gubernatura del estado; “pero si no soy yo, apoyaré a quien sea el candidato, serviré a Morelos desde la trinchera que me toque y si no me toca, también desde lo privado se pueden hacer cosas por la sociedad”.

Morelos es para Argüelles un oasis con mucho potencial para el desarrollo, “ya quisieran muchos estados tener la ubicación geográfica, el clima y las bondades de Morelos”, y llama a evitar el pesimismo: “no estamos perdidos, pero hay que trabajar mucho, estamos en el mejor de los mundos, podríamos ser el Beverly Hills o el Sausalito de la Ciudad de México, pero para eso hace falta gobernabilidad y esa solo la dan el trabajo y la unidad. Si dentro hay implosión, no hay posibilidades de desarrollo”.

Y sobre su trabajo en Douglas, Arizona, ciudad de paso de migrantes donde hay muy pocos morelenses asegura, “me ha ido bien, estamos logrando muchas cosas”, pero también reconoce su nostalgia por Morelos “ya quiero ir pronto para allá, extraño a mis amigos y a mi familia, ya pronto me daré una vuelta allá”.









Únete a nuestro canal de YouTube