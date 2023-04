Martínez Garrigos llama a frente contra Morena

El expresidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós dijo que en los 36 municipios, la ciudadanía le manifestó que se siente agraviada, insegura y con un profundo malestar por la desatención del Gobierno del estado que llegó bajo las siglas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el cual se convirtió en el gran enemigo a vencer.

“Veo a la gente molesta, se siente agraviada, no se siente segura, este gobierno no le brinda un compromiso constitucional de darles paz, tranquilidad; en Morelos no hay empleo, el desarrollo económico inexistente, el sistema de salud está por los suelos”.

Opinó que rumbo al 2024 se debe conformar un gran frente para darle la batalla al partido en el gobierno, incluso habló del que están por impulsar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido de Acción Nacional (PAN), y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Se puede conformar un frente? ¿Existe la madurez?, fue cuestionado.

“Sí se puede, si todos entienden que a Morelos le urge algo diferente. Construir un proyecto competitivo, que le gane a un partido nacional”.

En éste, afirmó, podría ser la oportunidad de que ciudadanos accedan a espacios públicos, y que pueden desde ahí resolver los problemas que aquejan al estado, pero este camino debe ser asumido con madurez.

“La elección tampoco será fácil, si hoy pensamos que cualquiera puede solo, hoy en ningún partido, incluido el oficial, nadie puede sólo, hoy hay que tener madurez, congruencia, entender que se pueden construir proyectos a corto, mediano y largo plazo”.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones, no descartó que las tenga, y que buscaría un partido en el que se le abran las puertas como ciudadano, con su estructura y su activismo.