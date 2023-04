Juan Ángel Flores se apunta para buscar la gubernatura

Al considerar que tiene la experiencia necesaria, el alcalde de Jojutla Juan Ángel Flores Bustamante confirmó que buscará la candidatura a la gubernatura de Morelos, en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

“Soy un hombre que he sido congruente con mi vida en la carrera política que he llevado, en donde he tenido diferentes cargos y representaciones desde dirigir un partido hasta ser el presidente del Congreso, hoy como alcalde municipal es el cargo más difícil que he tenido en mi vida el más complicado y creo que eso nos da la experiencia y la capacidad para resolver los problemas que se tienen”, expresó.

Juan Ángel Flores indicó que es parte de la Cuarta Transformación y del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que, en cuanto emitan la convocatoria de MORENA estará participando.

Respecto a la división interna que existe en MORENA Morelos y las elecciones de candidaturas, indicó no tener problema con nadie, por el contrario, tiene una buena relación con los aspirantes principales, es decir, Lucía Meza Guzmán (senadora), Rabindranath Salazar Solorio (Coordinador general de política y gobierno), Víctor Mercado (coordinador de asesores del Ejecutivo Local), Ana Cecilia Rodríguez González (secretaria de desarrollo económico y del trabajo) y el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“Soy un hombre de conciliación, soy un hombre de unidad, no soy un hombre de conflicto por lo tanto yo sí confío en el piso parejo porque finalmente es parte de lo que el presidente de la república ha mandatado y quien tenga una aspiración pueda competir en igualdad de circunstancia y sin favoritismos”, finalizó.









