Síndica de Xoxocotla rechaza acusaciones temerarias de la manta

La sindica del municipio indígena de Xoxocotla rechaza las acusaciones en su contra que aparecieron en una manta que colocaron a unas cuadras de su domicilio, responsabilizándola de las muertes de funcionarios de esta administración y rechazó que tengan nexos con grupos de la delincuencia organizada, por acudió a la Fiscalía a levantar otra carpeta de investigación.

En rueda de presa la mañana de este viernes, la síndica municipal, acompañada de su abogado Rodrigo Maldonado y el presidente municipal Abraham Salazar Ángel, decidió hablar de la manta que apareció la mañana del Jueves sobre la calle Emiliano Zapata a un par de cuadras de la presidencia municipal y de su casa, donde le exigen el pago de cuotas acordadas y la hacen responsable de las muertes tanto del alcalde como del secretario, acusaciones que rechazó, y que espera conocer a los responsables con las investigaciones que hagan del caso en la fiscalía.

“Que ya no sigan diciendo cosas falsa de mí, con lo que dañan la buena imagen y reputación que a lo largo de mi vida y mi trabajo duro que cuidado y el forjado” u reitero que confía en el buen trabajo de la fiscalía del estado, para encontrar a los culpables de las muertes que le atribuyen, dio al reconocer que la manta manuscrita que colocaron a unas cuadras de su domicilio cuando ella se encontraba en casa, tuvo conocimiento de esta por las fotos que le mandaron.

“Me consterno muchísimo, ya que me da temor y mucha decepción, ya que puedo haber sido puesta por alguna persona de mi pueblo” luego de lamentar que insistan en vincularla con la muerte del presidente y del secretario, en menos de tres meses de esta administración quienes además fueron sus amigos y mentores.

Rechazo en reiteradas veces los nexos con las personas y la delincuencia organizada con se le pretenden vincular, dijo al revelar que es una persona religiosa y temerosa de Dios; “no puedo realizar ninguna de las acciones de las que ahí me tachan, ya que siempre he sido y sigo a la palabra de Dios y sería castigada”

Y desde ahí exhorto a las personas responsables de estos actos de barbarie, de calumnia y difamación en su contra que dejen de hacerlo, ya que está convencida de que busca afectarle su imagen pública y reputación. Y en un mensaje confuso, exhortó a los ciudadanos a no hacer juicios temerarios: “qué no crean que he sido responsable de lo que me calumnia, la realidad es que no tengo nada que ver en esta situación que me pretende vincular”.

También deslindo al presidente municipal Abraham Salazar de las acusaciones que le hacen, y refrendo que es una persona buena, sin vicios, que lleva michos años en AA, y reconoció que como la mayoría de la gente de este pueblo todos son parientes y ellos tienen parentesco de tercera generación.

“Ayer me presente en la fiscalía nuevamente, para deslindarme de los hechos, Yo no tengo nada que ver gracias a Dios vengo de una familia con principios y valores” y pidió a la Fiscalía el apoyo, como lo hizo desde el momento en que fue la muerte del compañero Benjamín López palacios (presidente) le otorgará seguridad a todos mis compañeros, no solo para mí y donde pedía también que la guardia nacional llegar a nuestro municipio.

Refirió la sindico, que el 11 de febrero fui a poner la denuncia ante la fiscalía por amenazas, pero desde ahí hasta ahora no ha tenido amenazas pero trata de cuidarse, porque han tratado de embarrarme y conocen al profesor y saben que no tenemos conflictos. Aseguró que desconoce cómo fue el acuerdo o convenio para que permaneciera de tesorero del municipio el contador Emilio que fue un nombramiento que dio Benjamín López Palacios y ella solo ha respetado los nombramientos y cargos que se dieron.

Lamentó que al alcalde Abraham Salazar, no le estén dando la oportunidad de trabajar, dijo en torno al rechazo de los trabajadores en asumir su responsabilidad en el cargo.

Por su parte el abogado, Rodrigo Maldonado, confirmó que hay una carpeta de investigación que ella inicio en el mes de febrero, cuando pidió las medidas de protección, y el día de ayer se inició una denuncia por la manta, se quiso poner a disposición pero las autoridades de la comunidad de Xoxocotla comentaron que la pondrán a disposición de la fiscalía, razón por la cual solo se proporcionó la fotografía que por tiempos no le fue permitido ratificar la denuncia.

Para el presidente municipal, Salazar Ángel, dejo claro que se mantiene al margen y será respetuoso de las instituciones, que la fiscalía haga su investigación y rinda cuenta ante los familiares que perdieron a sus hijos, no puedo decir más, porque no es de mi competencia. Sobre la manta, dijo que sabe por los comentarios del caso, pero no le ha dado la importancia, porque se va a mantener al margen de la legalidad y con respeto de todas las personas “yo no tengo miedo” dijo al reconocer que porta chaleco anti balas, como medida de protección.

Y agregó “si supieran que incómodo me siento, yo que ando siempre con camisa playera, hasta sin camisa, en la calle ando en short toda la vida, y en casa descalzo cuando riego mis plantas, por lo que portar chaleco le resulta muy incómodo, de verdad pero por seguridad tengo que protegerme un poquito mínimo pero esto es muy incómodo, por lo que hizo un llamado a las autoridades, que hagan su trabajo correspondiente, tienen que investigar, tienen que dar resultados, yo no les puedo decir ni sugerir nada, ellos saben lo que tienen que hacer”





