Xoxocotla ahora tiene dos presidentes municipales

El municipio indígena de Xoxocotla arranca la primavera con dos presidentes municipales, que en el clima de inseguridad portan chaleco antibalas, uno que responde a la sentencia del Tribunal Estatal Electoral, quien ordenó a la sindico tome protesta al suplente de la formula aprobada por la asamblea del pueblo, Abraham Salazar Ángel, y otro que responde a asamblea convocada previamente, Raúl Leal Montes, quien tras tomar protesta hizo fuertes señalamientos.

El domingo 20 de marzo en la sede de la presidencia municipal indígena cerca del medio día se celebró el cabildo extraordinario, en una tercera convocatoria, presidido por la Sindica Municipal, Silvia Herrera Rivera, quien en una muy mala lectura de los puntos de la sesión de cabildo se siguió de corrido hasta la clausura aseverando que la inasistencia total del cabildo se daría otra fecha, y se fue hasta la clausura, luego rectificó y reconoció que se encontraban cinco integrantes del cabildo y que había el quórum legal, para celebrar la sesión y toma de protesta que Abraham Salazar Ángel, y dando cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral.

Los integrantes de cabildo presentes en la toma de protesta fueron Silvia Herrera Rivera, en su calidad de síndico con funciones de presidenta, Hilda Quintana Villegas, Enrique Lombardo Peralta, Cristina Benítez Ángel y Javier Sánchez Gabino. Tras nuevo pase de lista se tomó protesta a Abraham Salazar Ángel, tras tomar protesta los asistentes aplaudieron y clamaron “presidente, presidente”.

Cabe destacar que era notorio el chaleco antibalas que traía sobre su ajustada camisa. Entre sus primeras funciones que emprendió el presidente municipal fue tomar protesta al secretario municipal, Jorge Luis García Quiroz, quien dijo es familiar de López Palacio, y lo sometió a la votación de todos los presentes. Ahí antes de clausurar la sesión un ciudadano quienes cuestionaron los problemas de desestabilidad que han provocado los regidores que no se presentaron y aunque la gente demando a gritos “Fuera, Fuera”.

Ahí Salazar Ángel, llamó a hacer un solo equipo y se comprometió a no fallar, dijo al reconocer los severos problemas del servicio de agua y dijo; “voy hacer respetuoso de todos mis compañeros regidores, los voy a seguir exhortando a trabajar en equipo, yo no vengo a quitar a nadie, yo no tengo enemigos y los invito a integrarse al trabajo del pueblo. “Si hay alguien que ya está laborando, no se sientan presionados por nadie, yo no voy a presionar a nadie ni a condicionar a nadie, la sociedad nos necesita y no vamos a caminar divididos, todos debemos de ir de la mano del pueblo”.

Al ser entrevistado dijo que no asistiría a la asamblea ya que el TEE había declarado que no tenía el sustento legal, ni valides, pero respetaría la decisión de la gente que quiera acudir.





La asamblea en la unidad deportiva

Contra lo dispuesto por las magistradas del TEE, no se suspensión la asamblea, y aunque tampoco estuvo ninguna autoridad que la presidiera, ya que ni los seis regidores que lo propusieron en la sesión del cabildo del 28 de febrero, se presentaron, con aproximadamente mil 500 personas presentes se llevó a cabo poco después de las 19;30 horas.

Dos mujeres llevaron a cabo la asamblea y fueron quienes pidieron que en un extremo se pusiera la gente que respalda al regidor Raúl Leal Montes y en otro extremo a los que apoyan a Abraham Salazar Ángel, evidenciándose que los únicos que se presentaron fueron los que se pronunciaron porque el regidor hacienda a presidente municipal.

Ahí mismo, le tomaron protesta, era visible que bajo la camisa portaba un chaleco antibalas también, una de las conductoras con el apoyo de un ciudadano del publicó le tomaron protesta, aclarando después que se hacía con base a los usos y costumbres del pueblo.

En su intervención, visiblemente nervioso, rompió el silencio para hacer fuertes señalamientos; “Estoy un poco nervioso y les voy a decir porque, de verdad quisiéramos estas cosas ya se terminarán…. estamos no venimos por un interés, venimos a trabajar, hay mucha gente que se opone porque sabe que hay un recurso rico en Xoxocotla, por eso están aquí y por eso no nos dejan trabajar, de verdad es difícil y se tiene miedo, toda la gente de la estructura tiene miedo, han recibido amenazas todos, pero aquí están”

He hizo público reconocimiento a las dos mujeres que en representación del pueblo de Xoxocotla se pararon aquí, tienen más valor que nosotros los hombres. Y denunció que no los dejan trabajar, “hemos perdido mucha gente en esta lucha, tres vidas se han perdido por una ambición y por un interés político que de esa gente, que va por intereses propios” ahí reconoció que le costó trabajo integrarse, porque sabía que la política era fea.

“Pero se los digo si no tenemos el valor para denunciar a esos cabrones, nos van a acabar a todos”… “hago responsable de mi vida y la de mi familia y de todo lo que vaya a pasar, ya me cansé de estarme escondiendo y de estar viéndolos a ellos, porque ellos traen armas, tuvimos que hablar con ellos para quedar un acuerdo y trabajar”,

“A lo mejor mañana ya no estoy y hago responsable a Silvia Herrera Rivera y Abraham Salazar de todo lo que hemos pasado aquí, de verdad esto no puede seguir así, no podemos estarnos callando mientras nos están acabando, uno por uno y no se vale” dijo al manifestar repetidas veces su miedo.

Al concluir el evento al ser entrevistado por El Sol de Cuernavaca, sobre la sentencia del TEE, dijo que Abraham tiene que salir de su proceso y ellos seguirán con el propio, dijo al reconocer que el proyecto era de los “López Palacios pero ya hubo muchas vidas perdidas, no se vale” dijo al reconocer miedo y que venía con chaleco anti balas y aunque no tiene elementos para las acusaciones que hizo, insistió en señalarlos como responsables de todo lo que les pueda pasar.

“Yo quisiera saber porque” dijo al reconocer que es penoso, e insistió que pidió seguridad para todo el pueblo, y justifico la ausencia de los integrantes del cabildo por amenazas, dijo al reconocer que la gente vive con miedo y teme por su familia y por eso hace responsables a esas personas y los que están atrás de esas personas.

Y de pronto dijo “yo no vengo por ningún interés si quieren el puesto se los dejo, yo no lo quiero y nunca lo quise” y lo volvió a repetir y cuando se le preguntó si había ingobernabilidad, dijo que lo que se necesita es seguridad, y rechazo que pueda haber dos alcaldes.

Cabe destacar que en esta asamblea la asistencia fue de aproximadamente mil 500 personas, menos de la mitad de los que participaron en la asamblea convocada por el Consejo Municipal Indígena que presidio Leonel Zeferino Díaz, que se sometió a la asamblea quien presidiría al municipio indígena de Xoxocotla, por un lado el suplente de Juan López Palacios, Flores quien no se presentó y por el otro lado al ganador de la segunda contienda electoral Benjamín López Palacio, dando la asamblea el respaldo unánime a Benjamín López palacio.

Cabe destacar que el padrón electoral del municipio indígena de Xoxocotla es de 19 mil 455 ciudadanos, y la lista nominal es de 18 mil 982 ciudadanos, por lo que sin duda nuevamente habrá impugnaciones no solo de la sesión del cabildo, sobre la asamblea que se celebra posterior a una resolución del TEE.





