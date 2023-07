Se quedan sin dinero los cajeros del Bienestar en Cuernavaca

La mañana del 13 de julio adultos mayores acudieron a la sucursal del Banco del Bienestar en el centro de Cuernavaca para cobrar su pensión, sin embargo, el cajero automático no tenía efectivo, así que la opción fue formarse en la larga fila para pasar a ventanilla.

Desde el pasado 12 de julio, hubo algunas fallas en el sistema, es por ello que, de acuerdo con personal de Bienestar, la espera fue larga durante estos dos días.

Algunos beneficiarios comentaron que llegaron desde las 5:00 horas para ser de los primeros, mientras que otros se incorporaron a la fila más tarde.

Beneficiarios del Banco del Bienestar hacen fila para pasar a ventanilla. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

"Llegamos como a las siete, nos toca esperar, no nos trajimos nada para sentarnos, pero creo que hay menos gente que ayer", contó la señora Jovita Herrera originaria de la colonia Carolina en el municipio de Cuernavaca.

Algunos familiares que acompañaron a los adultos mayores eran los que se mantenían de pie en la fila, mientras que los adultos mayores tomaban asiento en donde pudieran y había sombra.

"Sé que hay fila, por eso la acompaño", dijo Uriel Salgado, familiar de uno de los beneficiarios.

"Yo vengo con mi esposo y somos de Cuernavaca, lo estoy esperando, llegamos como a las 7:20 de la mañana", dijo la señora Esperanza, quien narró que cada vez que van siempre les toca esperar al menos una media hora en la fila, por lo que es necesario que se pongan más cajeros que realmente funcionen.

El personal del Banco del Bienestar de vez en cuando se tomaba el tiempo de recorrer la fila para recordarle a los adultos mayores que la inicial del apellido paterno que corresponde para el cobro de la pensión el 13 de julio era la "R", sin embargo, explicaron que las letras anteriores podían cobrar sin problemas.

"Mi esposo vio que le toca solo a la 'r', yo soy 's', entonces voy a preguntar bien si me toca o no, para no esperar más tiempo de pie", comentó la señora Rebeca.

En la sucursal de Chamilpa, al norte de Cuernavaca la historia fue la misma, el único cajero que existe en el banco estuvo sin sistema, por lo que al no poder retirar efectivo, los beneficiarios se tuvieron que formar en ventanilla.

El tiempo que tenían que estar formados osciló entre los 40 y 60 minutos.

Para aquellas personas que su primera letra del apellido aún no correspondía al calendario de cobros, se les invitó regresar el día correspondiente para evitar el desorden y la molestia al no poder hacer el trámite.

¿Qué día puedo cobrar?

De acuerdo al calendario:

El 14 de julio le toca el turno a las letras "S, T, U"

El 17 de julio le toca a las las letras "V, W, X, Y, Z"