En riesgo apoyos para 15 mil adultos mayores en Morelos

El programa Bienestar en Morelos inició con las visitas a adultos mayores que están rezagados en la entrega de tarjetas, de acuerdo con Raúl Anaya Rojas, delegado federal.

Anaya Rojas señaló que hay aproximadamente 15 mil personas pendientes, por lo que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se autorizó ampliar hasta el 31 de julio la atención a personas rezagadas de manera física y personal.

"Yo incluso salí el lunes a Cuautla a tocar en las casas de las personas que no se han presentado, a buscar en los domicilios que teníamos acerca de ellos a las personas que todavía no tienen su tarjeta, y logramos avanzar, encontramos mucha gente mayor que no tienen quién los lleve o personas ya mayores que no pueden salir de casa", explicó.

Anaya Rojas mencionó que durante estos recorridos se otorgaron casi tres mil tarjetas de las 15 mil que tienen rezago.

Agregó que son pocos los casos donde identificaron que el apoyo se cobra a pesar de que el beneficiario ya falleció.

"Nos hemos encontrado muchas personas que desde que llegas al domicilio la primera evidencia es que están los moños en la entrada o en la ventana, los familiares dicen que no están o no se encuentran, y les decimos que si no está la persona se retirará el apoyo, y ya son condescendientes y nos dicen que ya falleció, pero que no tienen el acta", mencionó.

Es necesario levantar un registro cuando el beneficiario falleció a través de la Secretaría de Bienestar, y de no contar con un acta, se debe realizar un cruce con el registro nacional de población y el registro civil.