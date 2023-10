Morelos está lleno de corrupción: Margarita González Saravia

El principal origen de la violencia criminal en Morelos es el hecho de que todas las esferas del gobierno están llenas de corrupción, aseguró Margarita González Saravia, aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Morelos, y acusó el dispendio en propaganda que hacen algunos de los contendientes a la misma posición.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, González Saravia aseguró que los recursos que ha invertido en su campaña han sido pocos, “porque sin dinero no se puede hacer esto”, y todos provienen de aportaciones voluntarias y cooperativas de quienes se han sumado. “Con poco ingreso hemos hecho mucho, no tenemos el ingreso que tienen otros aspirantes para publicidad, pero creo en lo que dice el presidente, el mejor trabajo es el de casa en casa”.

Aseguró que “el dispendio publicitario, sobre todo cuando viene de contendientes dentro del gobierno no está bien, porque se tiene que justificar ese gasto de alguna manera. Yo por eso quise renunciar a la Lotería Nacional para evitar cualquier tipo de paralelismo entre la lotería y mis aspiraciones. Siempre he llamado a que deben renunciar quienes están en el gobierno y contender de una manera más sana”.

Y si bien la convocatoria de Morena permite a los aspirantes no dejar su cargo, “el Presidente fue muy claro, si el partido al final decidió que no renunciaran a sus cargos, pero el presidente tiene muy claro que no está bien que estés en un cargo público y contendiendo a un cargo de elección, él siempre ha hecho un llamado a que las personas renuncien a sus cargos”.

Se han denunciado unos a otros los contendientes de Morena, ¿tú no has metido denuncias?, le preguntamos.

“No, yo no he metido ninguna. Tengo como catorce denuncias en mi contra y me he estado defendiendo, pero desde que inicié mi recorrer por esto. Creo que entre compañeros no debemos hacer una guerra ni mucho menos, hay que buscar la unidad del partido que es el instrumento que tenemos para la transformación, entonces no hay que deteriorar la imagen de nuestro partido a través de nuestras acciones”.

¿Pero esto no le abre la puerta a que ganen los tramposos? (Insistimos)

"Yo creo que a nivel nacional tienen muy claro también la currícula de las personas. Yo tuve la suerte y agradezco al consejo estatal que me haya permitido entrar con once votos a la propuesta de los cuatro aspirantes, también a nivel federal me pidieron mi currículum político igual que a todos, para saber qué tanta empatía tenemos realmente con el partido, Yo espero que eso también se tome en cuenta. El historial de las personas".

En este sentido quedarían fuera los que apenas se incorporaron, ¿no?

"No sé si los que apenas se incorporaron, pero hay que garantizar que la transformación sea verdadera y que cuando se tengan que dar los pasos necesarios se den. Creo que es importante tener esa pureza política e ideológica, y para eso hace falta historia, no puedes adquirirla en un momento".

Vemos que hay este grupo de morenistas con un tiempo en campaña, muy identificados con Morelos, que es tu caso, el de Lucy Meza, Rabindranath Salazar, Rafa Reyes, Juan Ángel Flores, Juan Salgado; y hay otros a quienes se les ocurrió postularse. ¿Notas alguna diferencia en la concepción de la política en estos grupos?

"Cuando accedes a una política de izquierda progresista debes entender muy bien de qué trata, y es un tema también de valores. No importa si entraste hoy o hace años, pero si tus valores van con lo que realmente es la izquierda, de la honestidad, la verdad, pensar en los demás, no hacer de la política un negocio, esos son los valores que te tienen que fortalecer y llevar hacia adelante. Ahí ya no importa si eres más antiguo o más nuevo, sino de qué valores estás hablando".

En caso de que no se dé la coordinación de los comités de la cuarta, ¿te veremos en el Senado o en alguna otra posición?

"Eso todavía no está en mi pensamiento, yo voy a seguir apoyando a Claudia Sheinbaum y al presidente a que se consolide la transformación, y si estoy en la base, como he estado muchos años, o estoy en un cargo público, yo voy a seguir trabajando y luchando por la transformación en donde quiera que esté. Pero tengo mucha esperanza en que vamos a lograr la meta de encabezar los comités en Morelos".

Dentro de todo este paquete de gente que aspira a la posición, algunos muy valiosos otros no tanto, ¿considerarías llamar a algunos a sumarse contigo?

"Creo que las puertas deben estar abiertas, siempre que haya perfiles que tengan que ver con los perfiles reales de la cuarta transformación, en cuanto a honestidad y servicio a la gente, y cero negocios desde el Poder".

¿Cómo hacer para que de estas campañas que no son campañas pero funcionan igual, que son sumamente polarizantes, en un estado ya de sí polarizado en la política, con el aumento de la violencia, para que las campañas fueran también un llamado a la paz y la reconciliación?

"Eso es muy importante y lo tenemos que hacer, un llamado primero a la unidad, a la paz, a la reconciliación, al trabajo honesto de todos los poderes públicos. Yo he dicho que hay corrupción, y lo sostengo. Hay corrupción y eso es lo que más daña a los morelenses y es lo que permite muchos de los temas de inseguridad que estamos viviendo, la gran corrupción. Eso es fundamental, llegar a un pacto contra la corrupción para lograr la unidad y acabar con la corrupción y la impunidad".

Esta corrupción ¿es en todas las esferas de gobierno?

"En todas las esferas del gobierno lo he visto, y es muy importante que desde arriba se ponga orden a esta situación. Me parece que el pueblo tiene que ser más exigente con los gobernantes, para que cumplan su tarea y sirvan como deben de servir".

Margarita González recordó que estamos a tres semanas de la encuesta con que Morena definirá a quien nominará en su momento a la candidatura el gobierno del estado, para lo que será importante la participación ciudadana, y afirmó: “La gente de Morelos está buscando una esperanza para transformar lo que sucede actualmente. Creo que han encontrado en nosotros un proyecto honesto y cercano a la gente y muy cercano al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, y eso les da esperanza, y hemos venido creciendo con nuestra organización social y política a lo largo y ancho del estado”, asegura la aspirante quien presume haber recorrido seis veces el estado y hablado con todos los sectores, “y creo que hay una empatía muy grande que se ha venido dando hacia nuestra forma de ver las cosas, entonces se han sumado a este proyecto”.





