Micaela Bocanegra, de ambientalista a feminista

“Soñábamos con un congreso mayoritariamente de Mujeres, pero también con una alta sensibilidad en los temas de género que no se ha dado hace falta trabajar más la parte cultural” manifiesta Micaela Bocanegra Rodríguez, quien paso de la lucha ambientalista a feminista en la que lleva 30 años y que la ha llevado a ser una de las 100 mujeres líderes en Morelos.

Con dos licenciaturas una en enfermería y otra en derecho, advierte que muy joven se dio cuenta de las grandes desigualdades, empezó como ambientalista antes de reconocerse como feminista, dijo al reconocer que las condiciones de las desigualdades que es más evidente en las comunidades y ves que son las mujeres las que trabajan en el cuidado, alimentación, educación, acarrean la leña, el agua y hacen mucho trabajo comunitario, pero a la hora de tomar las decisiones las mujeres están en un rincón, las que las toman son los hombres.

Pierde la mirada en el horizonte mientras toma su taza de café que disfruta al ver como el calor de la taza le permite disfrutar uno de los cuadros de Van Gogh “la noche estrellada” que más le gusta y agrega “Era muy complicado hacer acuerdos con los hombres y luego trabajar con las mujeres, ahí me empecé a darme cuenta que no vivimos la misma situación y no es nada fácil, tomar acuerdos con ellos y hacer el trabajo con ellas” por lo que los temas ambientales la llevaron a los temas de género.

Trabajando desde su casa y atendiendo a su papá que padece las secuelas del Covid, aun con oxígeno, este ocho de marzo no pudo salir como otros años,

Representa una emoción especial recordar que empezaron con el movimiento feminista en Morelos, “éramos unas 8 y hacíamos cosas extraordinarias” y no pudo evitar llorar cuando recordó entre sus entrañables amigas a América Preciado Bahena, y cuando mucha gente se empezó a acercar con ellas se vieron en la necesidad de hacer alianzas y así surgió la Red de Mujeres Feministas. Reconoce que varias organizaciones reaccionaron cuando mataron a una compañera que trabajaba en el Centro de Encuentros y Diálogos.

Se congratula de que ésta trascendiendo el movimiento feminista, de cómo ha crecido en los últimos años: “está costando trabajo, esfuerzos, vidas de uno y otro lado, y ahora que hay cientos de mujeres que levanta la voz, se llena de emoción nos dice sonriendo, al recordar que eso mismo comentó el año pasado con Roció, Cielo y América, que formaban parte del grupo de ocho manifestantes que iniciaron, y le da gusto que se valla descentralizando, y haya más movimientos feministas en los municipios, no importa el tamaño ni el número.

Y agregó; “Las autoridades no se tienen que sentir ofendidas, se tienen que sentir cuestionadas en su quehacer en las políticas públicas de género, de seguridad para las mujeres” dijo al hacer un reconocimiento a las mujeres que participaron este icho de marzo en Jojutla, Zacatepec y Tlaltizapán, jóvenes que también tienen miedo a la represión, pero más a quedarse calladas y ser parte de las víctimas.

Sobre los actos violentos que han llevado a calificarlas de feminazis, expuso: “La lectura que hago de eso es el nivel de hartazgo de las mujeres, muchas mujeres en este país ya no tenemos nada que perder, las que tenían algo que perder lo perdieron y otras sentimos por nuestra edad, por su condición, contra la impunidad, contra la carencia de justicia.

“Habrá quienes se ofendan pero creo que nosotras hemos aprendido a lidiar con esas ofensa, nos atoramos con esas situaciones, porque si no hubiésemos avanzado, lo que hemos avanzado con el movimiento feminista a pesar de lo que digan a pesar del hartazgo, sigue siendo un movimiento ciudadano, pacífico que también se harta, que también se cansa y eso ha pasado con las manifestaciones que estamos viendo ahora”.

Ya hay leyes, faltan las condiciones culturales y sociales

De lo que falta, para Bocanegra Rodríguez ya están dadas las condiciones en términos de la ley: “aunque ayer con muchas prisas y todo en el congreso de la república, se hicieron ajustes a las leyes, eso se debió haber hecho hace mucho tiempo y no esperar a que las mujeres se hartaran, no esperar a que las mujeres se cansarán de pedir de la manera más decente, de la manera más amable cómo e hizo por décadas y finalmente ayer ya hicieron ajuste.

Aunque admitió que se hizo la parte nivel nacional, falta bajarlo a los estados, pero yo creo que en términos del marco jurídico, ya es suficiente yo lo que veo es que hace falta la parte cultural, hace falta trabajar la parte social, que la cultura de la equidad de género trascienda a las comunidades y a los núcleos familiares del tipo que sean las familias. Ahí es donde creo que está el problema, y es por lo mismo que llaman feminazis a las mujeres y que no se logra esa empatía, tiene que ver con la falta de información profunda de cuál es el significado y el objetivo del feminismo.

Reconoció que hay muchas corrientes de feminismo, no hay uno solo y que dadas las corrientes y todas las maneras de hacer feminismo tienen un mismo objetivo, estamos buscando mejores condiciones para las mujeres para largo plazo, pero no para una, ni para unos días, son beneficios para todas.

“El congreso actual logramos se mayoría, y lo digo así, porque en gran parte, en un alto porcentaje es el resultado de un trabajo hecho con la gente y mujeres de sociedad civil y también por mujeres feministas, y es que la cultura patriarcal de los partidos no permite el avance cómo nos lo imaginamos en un principio” dijo al cuestionar que los hombres que se sintieron desplazados pusieron a sus esposas o familiares.

“Somos muy soñadoras las feministas y si soñábamos con un congreso mayoritariamente de mujeres, pero también con una alta sensibilidad a los temas de género y de las mujeres, pero no se ha dado, están ahí como muestra de que culturalmente nos falta muchísimo y que los partidos tienen un gran compromiso con sus votantes mujeres, no basta que sólo estén las condiciones y que cumplan los requisitos, la parte interna, la parte cultural que no esté escrita en ninguna parte, pero que se vive todos los días, hace falta trabajarla”.

Es necesario que la cultura de la equidad y paridad permee en todas las instituciones y todas las instancias de la sociedad, los partidos cumplen un papel muy importante en cuanto a la participación de los espacios de toma de decisiones y no basta ser mujer para estar en un tema de decisiones y tener empatía por las mujeres, hay que tener información, hay que tener formación y cultura de género y eso es lo que podemos ver para el próximo proceso electoral, es lo que esperamos para el siguiente proceso electoral, que no haya mujeres haciendo trabajo sucio o trabajo de base para que los hombres llegues a las tomas de decisiones”.