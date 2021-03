Xitlali Gómez Terán, con un arduo trabajo logró acciones afirmativas de género

Para la maestra, Xitlali Gómez Terán, exconsejera electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), la democracia incluyente es fundamental para que diferentes visiones de pensamiento lleguen a los órganos de gobierno y así se generen acciones relevantes a favor de todos los sectores de la población mexicana y morelense.

En los cuatro años que la abogada y maestra en Derecho Electoral formó parte del Consejo Estatal Electoral del Impepac tuvo a su cargo importantes comisiones que hoy han logrado materializar la optimización de las mujeres y comunidades indígenas en la participación activa del proceso electoral en turno.

“Fue todo un privilegio, en especial al haber sido partícipe de decisiones que hoy pueden lograr un cambio en la vida política y social del estado, las acciones afirmativas para que las mujeres políticas accedan a mayores espacios, así como que las comunidades indígenas puedan forman parte hoy de los comicios del próximo seis de junio”.

Durante muchos años, Gómez Terán tuvo la aspiración de ser consejera electoral, el poder desempeñarse en la parte práctica de estos órganos administrativos, el poder revisar el aspecto fáctico; fue así como a partir del 01 de octubre de 2014 –año en que se integra el OPLE local- hasta el 01 de octubre de 2020 tomó protesta como consejera electoral del Impepac, encabezando a su paso la Comisión de Transparencia, la Comisión Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, así como la Comisión de Asuntos Indígenas.

La maestra en Derecho Electoral confirmó que, la figura del consejero y consejera estatal electoral del Imepapac es una figura muy fuerte y compleja debido a que no solamente tienen que considerar el aspecto técnico sino también el aspecto político-social, requiriendo además conocer la entidad, “después de ingresar al instituto me di cuenta de lo complejo que son los institutos estatales electorales. Fue una tarea ardua, no fue una tarea sencilla porque estamos hablando de la materia político-electoral que tiene sus complejidades, tiene los aspectos álgidos de una entidad”.

Como parte de su labor impulsó junto con el Consejo Estatal Electoral en ese entonces, las primeras acciones afirmativas para el impulso a la participación política de las mujeres en la entidad, esto al mencionar que en base a la agenda constitucional y la agenda convencional de México, de los compromiso del estado mexicano con los derechos humanos y los diversos pactos que se han firmado por parte del estado mexicano, y también de lo que viene siendo el bloque de constitucionalidad del país y la entidad, era algo esperado que tuvieran que transitar hacia los derechos político electorales de los grupos vulnerables.

Afirmó puede decir orgullosa que el Impepac fue uno de los primeros OPLES en levantar la mano para cristalizar las acciones afirmativas en materia de género; señaló que el órgano electoral local no invento la acción afirmativa de paridad horizontal, ni fue un ideario como consejeras y consejeros electorales, ya que estaba prevista desde el legislador federal.

El tema de género, exclamó, si bien fue muy complejo y tomó por sorpresa no solo a los partidos políticos sino también a la ciudadanía, debe agradecer públicamente a los institutos políticos que finalmente transitaron a lograr la inclusión de las mujeres en la entidad, “ellos ya lo veían venir pero cuando establecimos la acción afirmativa en 2014-2015 fue un tema de sorpresa y también para los ciudadanos, pero transitaron al tema, lo aceptaron”.

“Me siento muy orgullosa de que hayamos levantado la mano primero nosotros y que no haya sido otro instituto porque siempre es bonito ser el primero en algo, el abrir camino, es más cómoda la posición de llegar a un lugar donde ya tienes establecidas las cosas pero cuando tú llegas a un lugar y abres brecha, te toca abrir surco, te toca abrir camino y sabes que ese camino va a servir para participar, para convivir y realizar alianzas, es muy positivo”.

Sin embargo, Xitlali Gómez Terán, expresó que hoy que ya se tiene una participación activa de las mujeres en la vida política lo que sigue es fusionarse, hacer grandes cosas por el país y para las entidades; el reto político que tienen las mujeres en el país y por supuesto en Morelos, aseveró, es la fusión de acuerdos que favorezcan a la sociedad.

¿Cómo logras que las corrientes políticas crean y se canalice la democracia incluyente?, cuestionó, logrando que los colectivos históricamente relegados accedan a cargos de elección popular, que tengan voz y sean escuchados, así, refirió la exconsejera, se podrán impulsar políticas públicas que beneficien a cada uno de estos grupos, “como ejemplo, las mujeres puedan llegar al cargo y generen acciones de género y de fortalecimiento de derechos político-electorales del colectivo mujeres”.

El Impepac representó para Gómez Terán un crecimiento profesional importante, “primero que nada considero que la teoría no es lo mismo que la práctica”; además de que le dejó como experiencia el conocer y relacionarse con la sociedad y con la política morelense “porque aún cuando tenía la experiencia jurisdiccional, el llegar al instituto y poder tener el contacto político fue distinto”.

Concluyó diciendo que el ser consejera electoral le dio la oportunidad de tener más elementos del conocimiento en materia electoral “porque los temas que se comentan en el argot electoral son totalmente distintos al momento de hacerlos, con los problemas que se presentaron, con los retos que se presentaron, con los términos fatales o términos cortos en algunos temas para poder cristalizarlos y materializarlos”.