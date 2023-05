Maro Romano tiene gran éxito con 'Luna Lunita'

La cantante Maro Romano presenta el sencillo “Lunita Luna”, tema que habla de una aventura amorosa pasajera y llega su afín sin rencores. Esta canción forma parte de su reciente EP homónimo, el cual se estrenó en marzo de 2023, por lo que ya está disponible en plataformas digitales.

“Lunita luna”, es un tema del género pop urbano compuesto por José Ramón Flores y Maro Romano, quienes lo definen como el reflejo de una vivencia personal. La historia que cuenta una aventura amorosa de índole pasajera que termina, y que lejos de dejar un mal sabor de boca, pasa todo lo contrario, llega a su fin sin rencores.

“A mí me gusta el pop, entonces justo el compositor es uno de los grandes creadores de éxitos dentro del ramo pop y fue una muy buena combinación, por esa razón escogí pop urbano”, dijo Maro Romano.

Además, estrenó el videoclip oficial de “Lunita luna”, cuya realización fue en locaciones muy bellas de Mérida, Yucatán, por lo que vemos escenarios de playas, selva y una hacienda antigua.

“Fue muy interesante la grabación, escogimos tres escenarios, tarde, noche y madrugada en la playa y en la selva, y eso le da un efecto y honor a lo que se dice en la canción, esa magia lunar, el enamoramiento, el recuerdo, esa aventura fugaz que ocurrió con sólo la luna de testigo. El video lo rodamos en Mérida, Yucatán un lugar muy bello que hay en México; y es que como mexicana siempre he querido aportar algo y brindar una perspectiva distinta de lo que se ve en el mundo sobre nuestro país, tenemos lugares muy bellos y me interesa mostrar esta belleza poniendo un granito de arena”.

El tiempo de realización fue de aproximadamente ocho meses y contó con la participación de J. R. Flores, productor reconocido a nivel nacional e internacional. El EP “Maro Romano” está integrado por siete canciones que se identifican por una mezcla de géneros, pues escuchamos desde reggaetón, balada y pop, hasta soul y electro pop, pero siempre resaltando el pop. A través de sus canciones, la cantante quiere que el público que consuma su proyecto musical se identifique con ella como ser humano.

“Como Maro Romano quiero proyectar la versatilidad que tenemos los seres humanos, porque somos un todo, pero con diferentes áreas de oportunidad, nada nos define y las letras de las canciones de mi disco están compuestas refiriendo a las diferentes etapas que he vivido y que me han dado un cúmulo de experiencia y al final se demuestra que las emociones son pasajeras en esta aventura de la vida y todo se vuelve una experiencia de vida”.

En su corta trayectoria, Maro Romano se ha presentado en distintos eventos, como ferias y premiaciones especiales, con muy buena recepción por parte del público.

“Afortunadamente, he tenido una respuesta muy positiva que me llena de alegría, ha sido una sorpresa para mí, al tener tres factores que pueden generar un abucheo o algo negativo, ser una imagen nueva con canciones nuevas y un show distinto, pero he recibido muchos aplausos, lo que me da mucho orgullo, creo que vamos por el camino correcto”.

Finalmente, dijo que entre sus próximos planes Maro Romano será parte de la Marcha LGBT en el zócalo de la Ciudad de México, y también se presentará en Venezuela y Guatemala, así como en distintas ciudades de la República Mexicana.

