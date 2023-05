Kid Gus conquista al público con 'Dopamine Control'

El talentoso DJ y productor Mexicano Kid Gus estrenó su sencillo "Dopamine Control", que ya está disponible en las plataformas digitales. El artista considera este tema como una innovación en su carrera, ya que logró experimentar con el género electro pop para brindar algo nuevo a su público.

El nombre de “Dopamine Control” es en referencia a la dopamina, que es una de las moléculas de la felicidad, una de las herramientas que cupido usa para enamorar y también da placer y relajación. Por esta razón lleva ese nombre, ya que el artista nos envuelve en una historia sobre cómo conoce a una chica y la invita a bailar conectando con la música que está sonando.

"Para mí el conocer nuevas culturas y nuevos países es algo que me hace inspirarme así que esto surge en España en mi más reciente tour, ya que allá suena mucho el Drill y aquí no fue la excepción, puse un poco para dar un giro total a lo que estamos acostumbrados", expresó Kid Gus.

¿Quién es Kid Gus?

Gustavo Sánchez mejor conocido como Kid Gus es uno de los referentes mexicanos de la música electrónica del momento. Incluso llegó a ganarse la total aceptación del público internacional, así como fue su más reciente gira por Europa en los mejores clubs del mundo como Pacha y Opium entre otros.

Creció en un ambiente familiar y a muy temprana edad surgió su gusto por la música, a los ocho años comienza a prepararse como DJ y a los nueve años comienza a tocar en fiestas familiares, infantiles y tardeadas.

Posteriormente, a los 15 años logra un gran sueño que tenía, presentarse frente a más de cien mil personas compartiendo el escenario con el reconocido artista Steve Aoki.

Kid Gus menciona que cada canción surge a partir de una palabra, una frase o un ritmo que surge repentinamente, y generalmente se basa en experiencias de la vida cotidiana.

Después de que Aoki le da un consejo de no sólo ser DJ, sino también desempeñarse como productor musical, Kid Gus comienza a prepararse, de esta manera su primer lanzamiento “Aquí se baila de to” que se vuelve viral en redes sociales y miles de personas bailaron y disfrutaron esta canción, logrando consolidar una faceta como cantante que nunca imaginó.

En su trayectoria, Kid Gus logró conquistar no solo las redes sociales, sino también festivales como EDC México y Holika España, entre otros, compartiendo line up con Dimitri Vegas and Like Mike, Lost frequency, Claptone, Deorro, Gordo, Eladio Carrion, Cali y El Dandee.

