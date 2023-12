Morelos termina el año sin entregar placas a automovilistas

El Gobierno del Estado no solicitó una ampliación presupuestal al Congreso del Estado para adquisición de placas y tarjetas de circulación por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), necesitaban alrededor de 11 millones de pesos para cubrir el 100 por ciento del padrón vehicular en el estado.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, quien comentó que decidieron no solicitar más recursos ya que el proceso es complicado; el Poder Legislativo le otorgó 22 millones de pesos a la dependencia, pues en julio se quedaron sin dinero para adquirir los bienes.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Otro de los factores para ya no solicitar mayor presupuesto fue el tiempo, ya que sólo en el proceso de licitación para la empresa que realiza la creación de las placas y tarjetas de circulación es de 3 meses, más lo que tarda fabricarlas y enviarlas a la entidad, explicó López Huérfano.



“Ya no había tiempo, no es sólo solicitar la ampliación si no que lleva a cabo todo el procedimiento de adquisición de placas o de tarjetas de circulación. Ya en este año no daba tiempo para hacerlo”, expresó el funcionario estatal.

Gobierno del Estado ya no solicitó otra ampliación presupuestal al Congreso para la Secretaría de Movilidad y Transporte a pesar de que requerían 11 millones de pesos para cubrir el total de la matrícula vehicular

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/iqyFTtmFLV — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) December 26, 2023

Sin embargo, señaló que para el siguiente año podrán cumplir en tiempo y forma con las personas que paguen a tiempo el canje de placas y el refrendo, pues la SMyT va a contar en 2024 con más de 60 millones de pesos para la adquisición de los materiales.

Finanzas Presupuesto Morelos 2024: Salud y Seguridad son prioridad



“Se va a comenzar en tiempo y forma para poder tener el material para el siguiente año”, puntualizó López Huérfano.



Durante el 2023 este fue uno de los episodios de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, año en el que la dependencia recibió 33 millones de pesos para la adquisición de las placas y las tarjetas de circulación, más otros 22 millones de pesos aprobados por el Legislativo en el mes de julio.



El padrón total de vehículos en el estado de Morelos se conforma por alrededor de 800 mil unidades. A partir de noviembre, después de más de cuatro meses la dependencia volvió a entregar los materiales a quienes realizaron su trámite en línea.