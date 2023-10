Powerlifting, una nueva forma de hacer deporte

El powerlifting también conocido como levantamiento de potencia, es una de las modalidades del deporte de fuerza que consiste en levantar el mayor peso posible mediante tres movimientos básicos: peso muerto, sentadilla y press de banca. En cada uno de ellos, se trabaja con un grupo muscular diferente.

Con esta especialidad deportiva, Roberto Carlos Gómez Guzmán encontró la paz emocional y salud física que le dieron un cambio a su vida, convirtiéndose con trabajo, disciplina y constancia en uno de los mejores especialistas de para-powerlifting en Morelos.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Es Germán Villa Castañeda director del Instituto del Deporte, quien está detrás del deportista; Carlos se adentro en el deporte de fuerza luego de tomar terapias físicas en el Centro Médico de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, fue ahí, donde conoció a Villa Castañeda, quien le facilitó el acceso a sus rehabilitaciones y gimnasio de pesas.

“Me apasioné al levantamiento de potencia adaptado. Comencé cargando poco en barra, pero gracias a mi profesor Raúl Pacheco ya logro elevar un máximo de 60 kilos; estoy seguro que puedo cargar más y voy a ‘luchar’ por aumentar mi nivel. También le ‘meto’ a las mancuernas y he notado fuerza en mis brazos, me sirve de mucho porque al fin de cuentas, son los que utilizo para poder moverme”, señaló el para-atleta.

Hace unos meses en el Campeonato Estatal Multidisciplinario en Silla de Ruedas, Amputados y Talla Baja, el ‘Ratón’, como es conocido por sus familiares y amigos, se llevó medalla de bronce en para-powerlifting; asimismo, en la ‘Rodada Deportiva: De Corazón por la Inclusión’, evento organizado por el Sistema Estatal DIF (SEDIF) Morelos, ganó plata en la prueba de ‘handbikes’, disciplina que también ejerce.

Para Roberto Carlos, el deporte es su mejor psicólogo, añadiendo que su mayor motivación para seguir adelante es su esposa, hijas y madre. Asimismo, detalló que tiene una sincera amistad con Isaac Terrazas García, coordinador de área de Desarrollo del Deporte del Indem, pues desde que lo conoció, el trato siempre ha sido incluyente y sin diferencias.

El levantamiento de potencia adaptado o para-powerlifting es una de las disciplinas paralímpicas desde Sídney 2000, en donde México ha destacado en el podio de la máxima justa planetaria durante 15 ocasiones. El Instituto del Deporte tiene sus puertas abiertas para deportistas convencionales y/o adaptados en el gimnasio Centenario; los informes se solicitan al número telefónico: 777 102 4091 extensión 135.