Paty Valle asegura que aún da pelea en paranatación

La Selección Mexicana de Paranatación que tuvo participación en el Mundial de la especialidad en Manchester, regresó al país tras obtener una cosecha de 13 medallas en la justa que se realizó del 31 de julio al 6 de agosto en la ciudad inglesa.

Una de las atletas de mayor experiencia en el mundial fue la morelense, Patricia Valle Benítez, quien a su regreso pasó a visitar en Cuernavaca a la familia y a realizar algunos trámites pendientes.

Pese a no conseguir una medalla en esta ocasión, al quedarse en los 50 y 100 metros libres en cuarto lugar y obtener un sexto lugar en los 50 metros estilo pecho, la atleta destacó el haber mejorado el tiempo que implantó en 2022 en el Mundial de Portugal.

"Me fue muy bien, no me puedo quejar, solo puedo agradecer porque todavía puedo darles batalla, sigo dentro de los primeros lugares", comentó la sirena morelense.

"Me sentí muy satisfecha por mi tiempo, obviamente bajé el tiempo del Mundial de Portugal de hace un año, el que hice hoy aunque es solo un segundo, para mí representa muchísimo trabajo; me sentí tranquila, disfruté muchísimo este evento, sé que es mi último jalón y lo quiero hacer como siempre, dando lo mejor, haciendo que valga la pena todo el sacrificio que se hace, que valga la pena todo ese trabajo arduo de todos esos días, horas, minutos, semanas, meses, que apartamos para este proceso".

Agregó: "Me hace falta todavía corregir muchas cosas como salidas y llegadas, que es donde vamos a poner más atención, pero estoy satisfecha, feliz. Creo que de alguna manera este evento me sabe a triunfo".

Rumbo a los Juegos Paralímpicos París 2024

En el Mundial de Paranatación Manchester 2023, México cerró su participación en el puesto número 21 del medallero, dividiendo el cargamento en una medalla de oro, seis de plata y seis de bronces.

Los atletas paralímpicos que consiguieron presea de oro y plata, lograron una plaza para los Juegos Paralímpicos París 2024, esto de acuerdo con los criterios de calificación.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que son siete las plazas que obtuvo el país: "Estás plazas son asignadas a los Comités Nacionales (CPN), no al atleta que la obtenga, por lo que se otorgó una plaza por atleta", informó la Conade.