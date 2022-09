Se estrenará en Cuernavaca "50 (o dos ballenas se encuentran en la playa)" de Jorge Cuchí

La película “50 (o dos ballenas se encuentran en la playa)” del director Jorge Cuchí, tendrá su premiere en Cuernavaca el próximo 23 de septiembre a las 18:30 horas en el Cine Morelos, con presencia del director y los actores, Karla Coronado, José Antonio Toledano y Gerardo Trejoluna.

Esta cinta, que es la opera prima de Jorge Cuchí, narra la historia de Félix y Elisa, dos adolescentes que se conocen a través de un juego oscuro en el que deciden enfrentar juntos un desafío: el suicidio. El largometraje está basado en un suceso real que se presentó en Rusia en el año 2017 conocido como Ballena Azul en el cual se incitó a jóvenes a cometer actos suicidas a través de un juego anónimo en la web que proponía retos de vida delicados para los participantes. Asimismo, es un análisis de cómo es que el mundo digital puede ser peligroso si no se usa de forma adecuada.

Jorge Cuchí, dijo que la idea de escribir este guion surge hace unos años, cuando estaba viendo un noticiario y se entera de un juego viral que se llama “El juego de la ballena azul”, que empezó a alarmar a padres de familia de todo el mundo y de hecho se le echaba la culpa al juego de la muerte de muchos adolescentes en el mundo a causa del suicidio.

“Como padre de familia me empecé a preocupar y después a interesarme como un guionista, vi una cosa muy extraña que tenía el juego, que era una serie de 50 retos, para hacerlos durante 50 días y que el último es suicidarse; y lo que tenía es que combinaba dos problemáticas de nuestro tiempo, una que es la de los retos virales que los adolescentes le están entrando a todo lo que da y la del suicidio que es la segunda causa de muerte de adolescentes en México”, expresó Jorge Cuchí.

A raíz de esto, Jorge se alarmó y comenzó a investigar los 50 retos, que muchos eran de autolesiones, y uno de los que más llamó su atención fue el de tener una cita con otra ballena azul y a partir de ahí se empezó a detonar esta historia de una pareja adolescente en esta parte del reto, que conectan emocionalmente, e inicia una historia de amor y deciden que van a hacer los retos juntos y llegar hasta el final.

“Esta historia me permitió hablar de suicidio adolescente, del tema de los retos y de lo necesario que es estar muy vigilante y de cuidar a nuestros hijos, de quienes se les acercan en internet, pero también en el mundo real. Me dio mucho gusto el encontrar la forma de hablar de este tema oscuro con una estructura lo suficientemente luminosa para abordarlo y afrontarlo a través de una película, considero que tiene una manera muy llevadera con una estructura de historia de amor y de thriller psicológico que llega a ser muy emocionante”.

Los personajes principales son interpretados por los jóvenes y talentosos actores Karla Coronado (Elisa) y José Antonio Toledano (Félix), quienes recibieron el Ojo a Mejor Actriz y el Ojo a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2021.

Jorge Cuchí menciona que para la construcción el guion y de los personajes, estudió casos de suicidios de adolescentes, y se dio cuenta que en el caso de las niñas hay muchísimo trasfondo de abuso sexual; por lo que construyó dos perfiles de personajes, uno muy enigmático y otro que tiene toda una historia de vida, con el que todos se pueden identificar y saber en qué momento se le arruinó la vida.

“Hice un proceso de casting muy largo y riguroso, a Karla Coronado la encontré en el casting tradicional, desde que la vi la reconocí como mi personaje principal y le advertí que en algún momento tenía que rasurarse las ceja y dijo que sí. Y a José Antonio Toledano lo vi en el tráiler de otra película, me llamó la atención y también reconocí al personaje, lo invité a hacer el casting y aceptó. Fue un trabajo increíble con ellos, mucha comunicación claridad y sobre todo mucha preparación, porque varios de los retos realmente los hicieron”.

El filme fue realizado durante 2019, y cuando llegó la pandemia, Jorge se encontraba en la posproducción, y trabajó mayormente a distancia, “mi músico es italiano y estaba en Roma; hay escenas con animación y se hicieron en Londres, la mezcla de audio en París fue un proceso muy curioso. En ese momento dije ‘no voy a frenarme por una pandemia, me está retando el mundo, acepto el reto, el reto 51’ y así fue. Ahora muy contento de compartirla con el público”.

La película “50 (o dos ballenas se encuentran en la playa)”, fue muy bien recibida y galardona en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en el Festival de cine de Venecia. Recientemente, ha recibido múltiples nominaciones a los Premios Ariel 2022 en su edición 64, en las categorías “Mejor opera prima”, “Mejor actriz”, “Mejor actor”, “Mejores efectos visuales” y “Mejores efectos especiales”.

“Me siento muy honrado, es como una especie de bienvenida que me da un gremio que no conocía hasta ahora, durante muchos años fui publicista, siempre vi a la industria cinematográfica como algo muy deseable pero lejano, y ahora que me aventé a hacer esto y que la película fue bien recibida y ha ganado premios, me siento bienvenido en esta nueva industria para mí”.

Durante 25 años, Jorge cuchí se desempeñó como publicista, con más de mil comerciales producidos para cine y televisión y una variedad de premios nacionales e internacionales para sus campañas, pero tenía la inquietud del cine y actualmente se dedica a proyectos de consultoría en mercadotecnia y publicidad, y al desarrollo de proyectos cinematográficos.

“Un día me cansé, pero no tenía muy claro que quería hacer, y un amigo me preguntó que, si nunca has intentado escribir un guion de película, porque toda la vida escribí de una sola página, me di la oportunidad de intentarlo, y fue un buen resultado. Pude presentar el guion a un director, pero preferí hacerlo yo para que no fuera distinto a lo que quería”.

Actualmente Jorge Cuchí ya prepara su segundo largometraje “Un actor malo” con Alfonso Dosal y Fiona Palomo, una cinta que trata sobre una actriz que acusa a un actor de abuso sexual en un set de filmación.

“Hay tantos temas en este mundo, hay que arreglarle tantas cosas y lo mejor que puedo hacer poner el tema a debate y espero que esa sea mi aportación, es importante que no haya temas tabúes porque solo hablando las cosas podemos solucionarlas”, finalizó.

