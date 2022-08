Cartelera: Cine Morelos sede de la MIC Género 2022

Del 23 al 28 de agosto, el Cine Morelos será sede del tour nacional de la 11va. edición de Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MIC Género) presentando nueve filmes y tres programas de cortometrajes, que abordan distintas temáticas.

En esta edición la MIC Género regresa a espacios presenciales llegando a diversas ciudades de la República Mexicana, y conservando también la virtualidad de los dos años anteriores.

La programación del Tour 2022 pretende dialogar sobre las crisis sociales, económicas y ambientales que se están detonando en el mundo, retratando y trayendo a discusión temas urgentes que viven las mujeres, la comunidad LGBT+, el planeta y todos los seres sintientes que lo habitamos.

Las funciones serán en la Sala Morelos y en la Sala Gabriel Figueroa en los horarios de 16:00, 18:30 y 20:30 horas, algunas tendrán doble función.

Programación en el Cine Morelos:

Martes 23 de agosto

16:00 horas: "It is not over yet" (Dinamarca)

Dir. Louise Detlefsen - Clasf. A

Sinópsis: Muestra un pequeño hogar de ancianos en Dinamarca donde los empleados pueden tomarse su tiempo para conocer a cada residente, va y viene entre un escenario de ensueño y su mayor pesadilla. A pesar de todos sus colores pastel y bocadillos perfectamente dispuestos, todavía muestra a personas con demencia que se ven obligadas a abandonar sus hogares y llevadas a otro lugar por sus familias exhaustas, que ya no pueden cuidarlas.





18:30 horas: "Calcinculo" (Italia)

Dir. Chiara Bellosi - Clasf. B

Sinópsis: Benedetta tiene quince años cuando, en un terreno delante de su casa, se instala un pequeño parque de atracciones ambulante. En medio de todos los coches y caravanas aparcadas, Benedetta conoce a Amanda, una joven no-binaria que día a día desafía los roles de género, de quien queda fascinada. Benedetta y Amanda establecen una amistad que las llevará a un viaje de crecimiento, liberación y empoderamiento personal.





20:30 horas: "Seyran Ates: Sex, Revolución and Islam" (Noruega)

Dir. Nefise Özkal Lorentzen - Clasf. B

Sinópsis: En la década de 1960, los hippies defendieron la idea de una revolución sexual. No recibieron fatuas ni guardaespaldas. Hoy, Seyran Ates, una abogada turco-alemana, feminista y una de las primeras mujeres imanes de Europa, lucha por una revolución sexual dentro del Islam. A cambio, le dispararon, recibió amenazas de muerte, y ahora tiene que vivir bajo protección policial constante. Seyran cree que la única forma de luchar contra el Islam radical es a través del Islam, razón por la cual, en su mezquita liberal, no hay segregación o exclusión de género basada en la orientación sexual. Esta es la historia de la lucha personal e ideológica de Seyran por la modernización del Islam.





Miércoles 24 de agosto





16:00 horas: "La última cena" (España)

Dir. Toni Agustí y María S. Torregrosa - Clasf. B15

Sinópsis: En la década de 1960, los hippies defendieron la idea de una revolución sexual. No recibieron fatuas ni guardaespaldas. Hoy, Seyran Ates, una abogada turco-alemana, feminista y una de las primeras mujeres imanes de Europa, lucha por una revolución sexual dentro del Islam. A cambio, le dispararon, recibió amenazas de muerte, y ahora tiene que vivir bajo protección policial constante. Seyran cree que la única forma de luchar contra el Islam radical es a través del Islam, razón por la cual, en su mezquita liberal, no hay segregación o exclusión de género basada en la orientación sexual. Esta es la historia de la lucha personal e ideológica de Seyran por la modernización del Islam.





18:30 horas: "Autoerótica" (Perú)

Dir. Andrea Hoyos - Clasf. B15

Sinópsis: Bruna es una adolescente que está explorando su sexualidad. Mediante un programa de citas por Internet, empieza una relación que sobrepasará su espíritu adolescente y le hará confrontar la libertad de su cuerpo; ayudándola a reconectarse con su verdadera identidad.





20:30 horas: "Skál" (Dinamarca)

Dir. Cecilie Debell y María Tórgaro - Clasf. B

Sinópsis: Dania tiene 21 años y es de una congregación cristiana en las Islas Feroe. Se acaba de mudar a Tórshavn y se ha hecho amiga de Trygvi, un artista de hip-hop que escribe sobre los lados sombríos del hombre. Dania está fascinada por la honestidad y el coraje de las letras de Trygvi. Ella misma comienza a escribir poemas, que se convierten en "Skål", una colección de poemas críticos sobre la doble vida que ella y otros jóvenes tienen que vivir en el marco cristiano, que no quiere abandonar, sino renovar.





Jueves 25 de agosto

16:00 horas: "Destello Bravío" (España)

Dir. Ainhoa Rodríguez - Clasf. B15

Sinópsis: "Va a pasar un destello bravo, bravío, y todo va у a cambiar...", Isa se habla a sí misma dejándose mensajes en su grabadora para cuando desaparezca o pierda la memoria. Cita se siente atrapada en un matrimonio en una casa llena de santos y vírgenes. María regresa a la población donde nació para enfrentarse a su soledad. Las mujeres de una pequeña localidad rural, suspendida en el tiempo y azotada por la despoblación, viven entre la apatía de su día a día donde nada extraordinario ocurre y un profundo deseo de experiencias liberadoras que les hagan reencontrarse con el lugar donde fueron felices o soñaron serlo.





18:30 horas Programa de cortometrajes 1

"Tierra" (México) Dir. Gana Adjani

"La Baláhna" (México) Dir. Xóchitl Enríquez

"Difuso" (México) Dir. Paulina Urreta

"Manchester Acatitla" (México) Dir. Selma Cervantes





20:30 horas Programa de cortometrajes 2

"Tierra" (México) Dir. Gustavo Gamero

"Somos Pequeñas" (México) Dir. Fernanda Galindo

"Una promesa" (México) Dir. Itzel Sacnité

"Algo en común" (México) Dir. Marcela Ayala





Viernes 26 de agosto





20:30 horas: Programa de cortometrajes 3

"Un mundo raro" (México) Dir. Eugenia Llaguno

"Flores de llanura" (México) Dir. Mariana Rivera

"Puede una montaña recordar" (México) Dir. Delfina Vázquez

"El chico de días azules que no puede salir" (México) Dir. Paco Alarcón Rojas

Sábado 27 de agosto

16:00 horas: "Autoerótica" (Perú)

Dir. Andrea Hoyos - Clasf. B15

Sinópsis: Bruna es una adolescente que está explorando su sexualidad. Mediante un programa de citas por Internet, empieza una relación que sobrepasará su espíritu adolescente y le hará confrontar la libertad de su cuerpo; ayudándola a reconectarse con su verdadera identidad.





18:30 horas: "Skál" (Dinamarca)

Dir. Cecilie Debell y María Tórgaro - Clasf. B

Sinópsis: Dania tiene 21 años y es de una congregación cristiana en las Islas Feroe. Se acaba de mudar a Tórshavn y se ha hecho amiga de Trygvi, un artista de hip-hop que escribe sobre los lados sombríos del hombre. Dania está fascinada por la honestidad y el coraje de las letras de Trygvi. Ella misma comienza a escribir poemas, que se convierten en "Skål", una colección de poemas críticos sobre la doble vida que ella y otros jóvenes tienen que vivir en el marco cristiano, que no quiere abandonar, sino renovar.





20:30 horas: "We might as well be dead" (Alemania)

Dir. Natalia Sinelnikova - Clasf. B

Sinópsis: Una torre de pisos en el borde de un bosque y gente que espera formar parte de la comunidad del edificio, al ser este uno de los últimos refugios de la civilización en un mundo que se ha desmoronando.





Domingo 28 de agosto

18:30 horas: "La última cena" (España)

Dir. Toni Agustí y María S. Torregrosa - Clasf. B15

Sinópsis: En la década de 1960, los hippies defendieron la idea de una revolución sexual. No recibieron fatuas ni guardaespaldas. Hoy, Seyran Ates, una abogada turco-alemana, feminista y una de las primeras mujeres imanes de Europa, lucha por una revolución sexual dentro del Islam. A cambio, le dispararon, recibió amenazas de muerte, y ahora tiene que vivir bajo protección policial constante. Seyran cree que la única forma de luchar contra el Islam radical es a través del Islam, razón por la cual, en su mezquita liberal, no hay segregación o exclusión de género basada en la orientación sexual. Esta es la historia de la lucha personal e ideológica de Seyran por la modernización del Islam.





20:30 horas: "Zero fucks given" (Francia)

Dir. Julie Lecoustre y Emmanuel Marre - Clasf. B15

Sinópsis: Cassandra es azafata de una aerolínea de bajo coste. Con base en Lanzarote, siempre está dispuesta a hacer horas extra y lleva a cabo sus tareas con eficiencia robótica. Además, se deja llevar por la corriente y flota entre Tinder, las fiestas y los días de pereza. Cuando de repente la despiden, se ve obligada a volver a casa, para enfrentarse a aquello de lo que estaba huyendo.



















