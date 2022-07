Ranulfo González cumple 40 años de pintar a Morelos

Celebrando 40 años de trayectoria el artista y pintor Ranulfo González López inauguró la exposición “40 y pintando” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) donde comparte una mirada por todo el trabajo artístico y pictórico que ha realizado desde sus inicios, a la actualidad.

“’40 años y pintando’, son los años que lleva Ranulfo González pintando, y más que un oficio es una forma de vida, en la que a través de los años el artista se va descubriendo a sí mismo y en esa medida va encontrando la ruta que imprimirá su logo”, escribe la crítica de arte María Gabriela Dumay en el texto de sala que acompaña a la exposición.

A este evento, se dieron cita familiares del artista, grandes amigos, colegas y público en general, que acudieron a esta muestra en homenaje a la trayectoria del artista.

“Este camino no lo he hecho solo, ha habido mucha gente que me ha acompañado todo este tiempo, son ángeles que me han ayudado a que yo pueda estar en el lugar que estoy. El 27 de mayo han sucedido cosas muy importantes, no sólo porque es la fecha de mi cumpleaños, pero recuerdo que, en una ocasión, alguien llegó con un regalo, eran un lienzo, unas pinturas en colores azul, negro y blanco y un pincel; hasta ese momento llevaba muchos años dibujando, que era lo que me entretenía desde niño; y cuando vi esto me causó sorpresa y miedo, tenía la duda de qué hacer con eso; pensaba si empezar a pintar o esperarme. Pinté el retrato de una pareja en azules que es el principio de esta aventura, y esa obra forma parte de la exposición”, expresó Ranulfo González.

En la mesa de presentación, los artistas Sirenia González y Alberto Vázquez Navarrete, y el cantante Yahir Durán, acompañaron a Ranulfo González para hablar de su trayectoria y destacar la importancia de su trabajo como artista.

Sirenia González, hermana del artista relató algunas anécdotas sobre la infancia de Ranulfo y cómo desde siempre estuvo interesado en la creación artística. Asimismo, compartió lo que sucedió en una exposición del artista en 2017, donde una pequeña niña se convirtió en su mejor critica al decirle “Maestro quiero felicitarlo porque sus cuadros están muy bonitos y porque usted no se sale de la raya”. Posteriormente, Yahir Durán interpretó algunas canciones por petición del maestro Ranulfo González, “Una cajita de oro” y “La mirada”, fueron algunas de ellas.

La inauguración estuvo a cargo del artista junto a Alberto Vázquez Navarrete y Juan Contreras de Oteyza, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca.

En la exposición podemos ver una diversidad de obras, desde la primera pintura en acuarela que hizo el artista, bodegones, paisajes y obras surrealistas, hasta lo más actual que ha hecho hace apenas unos días atrás.

Durante su estancia en Cuernavaca Ranulfo comenzó a visitar el Instituto de Bellas Artes Morelos / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Sirenia González, hermana del pintor, relató cómo desde siempre estuvo interesado en la creación artística / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca El artista ha realizado exposiciones en México, Centroamérica y en Estados Unidos de América / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca La exposición “40 y pintando” puede visitarse de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Acerca de Ranulfo González López

Originario de Palafox, Guerrero, pero radica en Morelos desde hace muchos años. A temprana edad manifiesta su inclinación por las artes participando en certámenes de poesía, oratoria y algunos concursos de dibujo.

Durante su estancia en Cuernavaca, Ranulfo no dejó de dibujar e incluso comenzó a visitar el Instituto de Bellas Artes Morelos, el dibujo era algo más que un buen hábito, era un modo de vida, cuadernos y cuadernos de dibujo veían transformar sus hojas blancas en hojas con imágenes en las que se podían apreciar todos los valores del gris, desde el blanco hasta el negro, consiguiendo así fabulosos resultados en volumen y profundidad. Fue en esta etapa donde irrumpió el color pasando de esos monocromos dibujos a lápiz a sus primeras acuarelas y pasteles, no contaba Ranulfo con una asesoría sistemática, solo algunos consejos de pintores experimentados, quienes se sorprendían de la habilidad del joven principiante.

Curso sus estudios de preparatoria en Cuernavaca, Morelos y a su vez tomo clases de pintura y grabado en el IRBAC (Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca), en esa época realizo sus primeras exposiciones recibiendo gran apoyo y aceptación por parte de la crítica. Ingresó a la facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos donde hizo sus estudios profesionales.

Ha realizado exposiciones en México, Centroamérica y en Estados Unidos de América.

La exposición “40 y pintando” puede visitarse de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas, en el Mucic.

La inauguración de la exposición estuvo a cargo del artista, junto a Alberto Vázquez Navarrete y Juan Contreras de Oteyza, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





