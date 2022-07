Gustavo Galindo presenta la novela "El encuentro. Clímax de mil culturas"

El escritor Gustavo Galindo Flores presentó su novela histórica "El encuentro. Clímax de mil culturas" en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde estuvo acompañado por la crítica de arte María Gabriela Dumay y el historiador José N. Iturriaga, quienes comentaron la obra.

En la sinopsis del libro podemos leer lo siguiente: "Hace 500 años, el último de los imperios del Cem Anahuac, fue invadido e invalidado de seguir adelante con su desarrollo. Su proyecto de reflejar la sincronía de los astros en la vida cotidiana, en el diario quehacer, quedó truncado. El progreso de sus artes y ciencias quedó suspendido, así como las tradiciones orales que contaban la historia de un pueblo muy avanzado, una cultura que se desarrolló de manera original sin influencias de otros pueblos. Los historiadores han fragmentado un desarrollo continuo en periodos para su estudio; que no nos permite ver lo que fue un mismo proceso evolutivo. Cuando sucedió el 'encuentro' ya el imperio mexica mostraba signos de decadencia, pues muchos pueblos en diferentes regiones geográficas, a lo largo del continente, habían alcanzado siglos atrás, un nivel de progreso muy elevado, donde los seres humanos vivieron épocas de paz y bonanza, erradicando la pobreza y la ignorancia de aquellas sabias civilizaciones".

El autor comentó que empezó a realizar esta novela histórica hace aproximadamente seis años, y que tardó cinco años en ejecutar el proyecto.

"Es un trabajo de mucha investigación, en la que utilicé libros de los historiadores y estuve apoyándome en la historia tradicional, la cual es una investigación que hay que leer mucho y después aplicarlo a la novela; ir rellenando los huecos de lo que la historia no nos platica, pero irlo imaginando porque como es una novela me puedo permitir imaginar los diálogos entre Cuauhtémoc, Moctezuma, Hernán Cortés, los llamados conquistadores y toda esta trama que se hizo alrededor de este evento que es uno de los más importantes de la humanidad, ese encuentro de dos mundos que estuvieron tan aparte desde el principio de los tiempos", expresó Gustavo Galindo Flores.

El libro cuenta con una bibliografía bastante extensa, pues el autor se basó en distintos libros de autores de distintos países.

"Algunos de estos libros son 'Cartas de relación' de Hernán Cortés; 'Los indios de México y Nueva España' antología de Fray Bartolomé de las Casas; 'Historia verdadera de la conquista de la Nueva España'; 'Kinam' de Frank Díaz; 'Hernán Cortés: mitos y leyendas' de Esteban Mira Caballos; 'El regreso de Quetzalcóatl' de Juan Manuel Zunzunegui; 'Los antiguos mexicanos' y 'Humanistas de Mesoamérica' de Miguel León-Portilla, entre muchos otros más".

En este libro, el autor pretende realizar tres importantes tareas:

Elevar a carácter universal, es decir, que sea patrimonio de la humanidad, la imagen del Tepeyac, la madre Tonantzin-Guadalupe, ícono de la cultura del continente americano, y no sólo el símbolo de una virgen más de la religión católica, sino la representación arquetípica de la madre, cuyo amor es manifiesto en todo nuestro planeta.

Rescatar la figura del último Huey Tlatoahni, Motecuhzuma Xocoyotzin, quien comprendió la encrucijada a la que se enfrentó y que supo acompañar los designios de su pueblo. Motecuhzuma conocía el "destino" de su pueblo, sabía de la venida de hombres de otros lados y cuáles eran sus intenciones, quiso que el cambio se diera sin violencia, que el encuentro fuera dándose dentro de un esquema de paz, y procurando el menor sufrimiento de suyos.

Un rescate, el de Hernán Cortés, santo y demonio, ángel de paz y brutal conquistador, irreverente y respetuoso, honesto y embaucador, fiel y traicionero; en fin, un hombre cuyos restos no encontraron reposo aún muchos años después de su muerte, y que continua siendo bandera de culpabilidad de las desgracias políticas y económicas que sufre el México moderno.

Durante la presentación el autor compartió algunos capítulos y pasajes de la novela / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Me interesó mucho el asunto de la imagen de la Virgen Tonantzin-Guadalupe, cuando una ocasión, a mi casa llegaron unas personas que son parte del grupo de la tradición oral de los mexicas que viene de hace 500 años, y me contaron su versión de cómo se hizo esta conceptualizacion de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tomé el tema y decidí escribir la novela y también para explicarle al lector, que hay otras versiones de cómo surge esta imagen y no sólo la que nos ha dicho la iglesia católica, y que el verdadero milagro no es tanto la plasmación de la imagen, sino lo que esa imagen representa para nosotros y lo que ha hecho a través de los años. El mismo pintor Marcos Cipac, que fue un mexica, se mostró admirado de que eso que pintó estuviera haciendo milagros".

El autor comenta que espera que al culminar de leer la novela histórica, el lector cambie su concepción sobre la historia que nos ha forjado como mexicanos, y se permita un punto de vista equilibrado del pasado de esta nación.

Durante la presentación, el autor compartió con el público algunos capítulos y pasajes de esta novela histórica.

Actualmente el libro puede adquirirse a través de la plataforma de Amazon, y próximamente será distribuido en distintas librerías.

El libro cuenta con una bibliografía extensa, pues el autor se basó en libros de autores de distintos países / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





