Invento de 101

Un artículo que hizo la vida más rápida fácil en las tareas del hogar, un utensilio de cocina fue creado por José Alix Martínez, uno de los artículos más utilizados del siglo XX, cuantas amas de casa no deseaban tener este artículo en su cocina, ya que solo se conocía las ollas tradicionales o las cazuelas de barro.

La Olla Exprés, un gran invento que hizo la vida fácil dentro de la cocina. En el boletín oficial de la propiedad industrial núm. 798 de Madrid, España, publicado el 16 de noviembre de 1919, quedó asentado el otorgamiento de la primera patente para la Olla Exprés: “Patente de invención por veinte años. Una olla para toda clase de guisos, que se denominará “Olla Exprés”, pudiendo construirse en cuantas formas y tamaños se desee”.

A raíz de que D. José Alix Martínez militar de profesión, le viniera con la idea de hacer un recipiente cerrado para cocinar alimentos, se encargó de fabricar una serie de prototipos para hacer realidad lo que posteriormente sería la primera olla a presión. Siendo su vocación militar, vendió la patente con todos sus derechos a la Sociedad Mercantil Bellvis y Montesano en el año 1924.

Posteriormente D. Camilo Bellvis Calatayud diseño, patentó y fabricó otros productos como: La Olla Exprés eléctrica en 1926, la cafetera eléctrica.

A partir de 1937 se incorpora a dicha empresa D. Camilio Bellvis Montesano como aprendiz compaginado sus estudios con el trabajo diario.

Tras terminar sus estudios de Perito Industrial, compagina el trabajo en la fábrica con la docencia, dando clases sobre materiales durante 8 años en la Escuela de Peritos Industriales.

En los Años 60 es D. Camilo Bellvis Montesano el que introduce como materia prima el Acero Inoxidable en la fabricación de la Olla Exprés y pasa a formar parte de las empresas pioneras en la utilización-transformación del Acero Inoxidable.

A cien años de haber sido creada la “Olla Exprés”, no se dio ningún homenaje, será porque es un artículo que no usan los hombres y sólo lo usan las amas de casa, ¡pero si fue creado por un hombre!, en fin es un artículo que no falta hoy en ninguna casa, que harían las mujeres sin esté fabulosa herramienta, la “Olla Exprés”, desde la abuela hasta hoy, ha pasado de generación en generación, la que ha sido testigo de festejos salados dulces o muy amargos.

La Olla sabe si hay dinero por lo que se cocina dentro de ella, o si sólo es para poner frijoles con epazote ¡Mmmm!. Muy al inicio las amas de casa le tenían un poco de miedo o mucho miedo, ya que podía explotar de hecho, por no saber tomar bien los tiempos o no seguir el instructivo, los frijoles acababan en el techo y la señora con la cara quemada.

Como hay objetos que son testigos presenciales de lo que pasa en la casa, y son testigos porque justo están dónde todos tienen que estar la cocina, los desacuerdos, los éxitos, los fracasos y ella ahí presente siempre para servir y hacer un excelente trabajo rápido y eficaz. Realmente un artículo que ha hecho la vida más fácil. Te ha servido, platícame.





