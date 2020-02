Hablemos del espectáculo más antiguo del mundo “El circo” , desde hace 3,000 años en China, Grecia, India y Egipto, lugares donde ya había malabaristas, contorsionistas y equilibristas. Sin embargo los historiadores dicen que la idea de circo como tal empezó a desarrollarse en la edad media, con los saltimbanquis, que andaban de pueblo mostrando sus habilidades en los saltos y las acrobacias.

En 1768 nació en Londres, Inglaterra, el primer circo moderno, sobre un escenario circular al aire libre y rodeado de tribunas de madera. Se llamaba Circus Hippodrome, y en él se llevaban a cabo carreras de caballos, obras de teatro y actos de acrobacia y equilibrismo.

Hoy me parece que México es un circo con muchas pistas, las cuales se ven desde las gradas con grandes actos de acrobacia.

Las pensiones que sus actores sin fuerza, enfermos con muchas decepciones ya que ellos tenían contemplada una pensión digna para terminar su actuación por la vida con independencia económica y con atención en instituciones de salud sin ningún problema, están viendo cómo deben de modificar la estructura de pensiones, con la iniciativa privada y el gobierno, pero la edad avanza y no espera dicho cambio.

Pero la pista de la Salud, afectada por falta de fármacos para quimioterapias, hay niños que les faltan 13 quimioterapias y están en la cuerda floja, la compra de vincristina con un costo de 2 mil 500 pesos y antes tenía un costo de 120 pesos, antivirales para el VIH, los actores salen con cartulinas, otros con spray para hacer pintas o acciones peligrosas romper vidrios como fakires. En una gran desesperación con gritos ¡Solución, solución! Este acto es de malabarismo dónde se conjuntan miles de emociones sobre todo la impotencia de saber que el riesgo de la vida ésta presente, y cuando se está sin red de apoyo de ninguna índole y sin red de protección, vemos como sale a la pista un enorme frasco que dice pastillas, pero vacío.

También en este circo hay teatro salen muchos actores, se les llama empresarios, que antes algunos meses atrás no se querían ninguna relación con el poder “chusma” ellos de negocios “fifís”, ahora son amigos de verdad; mi abuela decía mira vale más el poder que el dinero, tenía razón. Se les convoco a una cena, y no como la de Jesús en la última cena, no creo que invitaron a Judas o sí.

La obra se llama la “Charola” son empresarios con vocación social, neta solucionarán lo de los medicamentos, pensiones claro que no, fue para uno de los mayores distractores de este gobierno “ El Avión” ya se habían tardado, hacen lo mismo que antes, se conducen como siempre la relación con el poder político es interesante e importante sino como sigo siendo rico. La mejor inversión en México es la amistad con el poder. Carlos Salazar actor social y político, es el presidente del Consejo Empresarial, se prestaran a cualquier indignidad de la 4T, por las ocurrencias del inquilino de Palacio Nacional. Forbes la revista que dice cuantos ricos hay quien tiene el primer lugar o el segundo los llamara los Serviles o acomodaticios no importando la ética seguirán los empresarios teniendo las concesiones y privilegios, como en cada sexenio.

Que tal la obra “La Charola” un espectáculo para los jóvenes que dicen “el que no transa, no avanza”, un civismo sin dignidad alguna, lleno de sumisión ante el poder político ¿serán así con sus empleados? O cuando juegan golf, o van a los restaurants más caros o a sus casas de descanso.

La pista se lleno de mujeres, muchas mujeres gritaban NO a las agresiones a las mujeres, no a los crímenes contra las mujeres. Pero apareció el dueño del circo diciendo sentencias como si estuviera destruyendo el ángel de la independencia o la conciencia humana y como mago saco mascadas de la boca y cuando se canso de sacar y sacar dijo ¿ YA? Hay que fuerte, se le olvido que es una cobardía tratar mal a una mujer, el machismo es de otro tiempo, hoy las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, empezando por la casa y en otros lugares RESPETO A LA MUJER ES FUNDAMENTAL. No más feminicidios, no a la violencia familiar, no al acoso escolar, al acoso en el transporte. Sobre todo el poder judicial esas mujeres que están para proteger a la víctima, y se venden con el victimario, recuerden que tienen un aviso cada mes que son mujeres.

Los tiempos pasan hay cosas que cambian y como en este circo hay otras que jamás cambiaran cuando existen intereses tan claros, los saltimbanquis no son eternos, la función termino por hoy.

EL 9 NADIE SE MUEVE





Email: quehaydenuevoviejo760@yahoo.com.mx