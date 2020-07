La función de las aduanas nace con la actividad del comercio en que el hombre se vio en la necesidad de consumir productos y artículos que no eran producidos en su región, así que era preciso intercambiar sus bienes por aquellos que se producían en otras regiones.

Posteriormete, con la llegada del Estado moderno, el motivo primordial por el que se establecieron tributos aduaneros fue el surgimiento de políticas económicas determinadas en el cual el derecho o impuesto (arancel) constituyó un instrumento eficaz para la obtención de una balanza comercial favorable.

Dicho derecho cobró tanta importancia para la Corona que en el año de 1532 dicta un decreto en relación al control de las aduanas y tendiente a combatir el CONTRABANDO, el cual constituye-muy probablemente-el primer documento legal expedido para nuestro país en la época de la colonia y en materia de aduanas.

Mientras tanto en Sevilla, la función del corredor evolucionaba, ahora se hablaba de él como un oficio público y garante del interés fiscal del reino, ya que la autoridad real los nombraba al igual que el número de los que podían estar en funciones; esto a partir de la disposición emitida por Carlos V en 1552.

En México, a partir de 1652, el Consulado empieza a recaudar los derechos impuestos a los productos a través de un agente ubicado en el puerto de Veracruz. Dicho consulado estaba formado por los comerciantes radicados en la capital, quienes conjuntamente con su contraparte en Sevilla y Cádiz ejercían la prerrogativa del cobro de impuestos aduaneros y el control del comercio transoceánico de este lado del Atlántico.

Consulados de comercio en Sevilla y Veracruz. Para 1770, en Veracruz los comerciantes conocidos como [corredores mercantiles] pasaron a ser comisionistas y establecieron negocios mercantiles como la Casa Viya, la cual era uno de los negocios más prósperos de la plaza porteña, dedicada al comercio, la banca, propietarios de fincas e inversionistas en negocios agrícolas

La legislación en materia aduanera se hizo más compleja, los requisitos para despacho se incrementaban y los trámites ante la aduana se han complicado como consecuencia del incremento del comercio exterior del país, así que fue necesario contar con personal de confianza que pudiera representar a los consignatarios, así como un organismo que regulara a las mismas aduanas.

De tal forma que al mismo tiempo y por medio de un decreto, se forman una serie de secretarias de Estado entre las cuales se encontraba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comercio con facultades sobre las aduanas marítimas y fronterizas, la recaudación de las contribuciones y la vigilancia de las mismas.

Hace poco se cumplieron cien años del Agente Aduanal, habrá que celebrar que no existe control en esta dependencia todo lo que se hizo a lo largo del tiempo se fue corrompiendo. El pasado mes de Abril, presentó su renuncia el director Ricardo Ahued, esta dirección está bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda los motivos realmente no fueron muy sustentados. El control de lo que ingresa a nuestro país, realmente está verificado por ésta dependencia gubernamental. El ver a todos los grupos delictivos con el armamento tan sofisticado que son armas para uso exclusivo del ejército mexicano, como pueden ingresar al país, dónde ésta la oficina de Aduana para el control del contrabando.

Como es posible que los carteles que están por todo el país tengan ese tipo de armas, y que sin importarles hasta las abandonan en el lugar de los enfrentamientos. Se escucha que si la Fiscalía está sobre las investigaciones de muchos hechos, porque no se hace una verdadera investigación de cómo pueden llegar tantas armas a nuestro territorio, por dónde entran cuál es la frontera, que esta empoderando a la delincuencia, porque no empezar por no dejar entrar el armamento, cuantos están siendo beneficiados por este tipo de delincuencia.

La Secretaría de Hacienda debe poner el ojo en la introducción de mercancía nociva para el país. Dan las cifras de desaparecidos, los nombres de los carteles que atemorizan a la sociedad, cuantas fosas encuentran, y la delincuencia crece con más armamento.

El atentado no es solo en contra del Secretario de Seguridad de la CDMX, no es cosa menor, es una demostración de violencia en contra de todos, fueron víctimas de las balas dentro de una escena de guerra personas inocentes. No le encuentro sentido el decirnos cuantas balas se disparan que lo sepan las autoridades competentes; la ciudadanía quiere paz tranquilidad, con la crisis económica que se tiene y todavía alentando al miedo. Mejor digan cómo llegan a manos de los carteles las armas, se debe hacer una amplia investigación.





