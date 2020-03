Existe un artículo para la mujer que algunos años atrás tenía lenguaje, si el “abanico” en la sociedad novohispana del siglo XIX no se admitía el contacto directo entre hombres y mujeres, se creó y desarrolló un lenguaje de señas con el abanico para poder comunicarse amorosamente a distancia. Así podían preparar sus citas a escondidas o expresar sus deseos sin hablar y sin que los demás se percataran; claro, a menos que conocieran también este idioma. Por ello, la educación de una dama incluía el adistramiento en el ejercicio de esta “arma”, a fin de que supieran manejar el “lenguaje del abanico” para transmitir diversos mensajes según la posición en la que se situaba, o el modo en que se tomaba, reduciéndose todos los movimientos a las siguientes ordenanazas:

Preparen los abanicos,

Abran los abanicos,

Cierren los abanicos,

Suelten los abanicos,

Tomen los abanicos,

Muevan los abanicos,

Descansen los abanicos,

Seguimos con la clase de campiología; terminología que estudia el lenguaje del abanico y el significado de sus movimientos.

Abanicarse rápidamente : Te amo con intensidad

Abanicarse lentamente; Abanicarse de forma pausada, significa soy una señora casada y me eres indiferente. También si se abre y cierra muy despacio significa:

Cerrar despacio. Este cierre significa un “Si” Si se abre y cierra rápidamente significa, “Cuidado, estoy comprometida”.

Cerrar rápido. Cerrarlo de forma rápida y airada significa un “No”

Caer el abanico. Dejar caer el abanico significa: Te pertenezco.

Levantar los cabellos: Si levanta los cabellos o se mueve el flequillo con el abanico significa que piensa en ti, que no te olvida.

Contar varillas. Si cuenta las varillas del abanico o pasa los dedos por ellas quiere decir que quiere hablar con nosotros.

Cubrirse del sol. Significa que eres feo, que no le gustas.

Apoyarlo sobre la mejilla. Si es sobre la mejilla derecha significa “Si”.

Si es sobre la mejilla izquierda es “No”.

Prestar el abanico. Si presta el abanico a su acompañante, malos presagios. Si se lo da a su madre, quiere decir “Te despido, se acabo”-

La tecnología transformo las comunicaciones, pero siento que nos alejo del contacto físico de ver los ojos de nuestra amiga-o, de ver sus manos, porque el lenguaje corporal es importantísimo, hoy las mujeres tienen todas las plataformas digitales a su alcance, para poder comunicarse y arreglar las citas de negocios, con las amigas, o de amor.

Hoy los celulares causan tal adicción, que se pierde el sentido del horario, no se sabe ¿Cuánto? tiempo se utiliza el celular, me dejo llevar por la información que necesito pero es tan absorbente imposible de dejar, se está comprobando el daño causado por los celulares, en articulaciones, en los ojos, en los accidentes de tránsito, caminando con audífonos. Pero no es un artículo exclusivo de la mujer como lo era el “abanico”.

El primer abanico plegable, fue inventado por un chino en el siglo VII inspirándose en el mecanismo del ala de un murciélago. Por cierto, se especula que dicho animal es el causante del coronavirus, está epidemia ha trastocado la economía, el deporte, conciertos, turismo y la muerte de muchos. Un aviso para la humanidad mundial.

Retomando el “abanico” esté artículo con su propia app, o con propio sentido de la comunicación de autenticidad, sensibilidad, credibilidad, honestidad, un artículo sin igual. Hoy sigue presente, aunque pocos saben campiología, con un lenguaje invisible y cifrado con el que se podían expresar sentimientos y pasar contraseñas.

Era un artículo de lujo, se utilizaban materiales como: piedras preciosas, tafetán de Florencia, las telas Italianas eran consideradas las mejores. Hoy Italia sitiada por el coronavirus. El abanico presente, pero ahora sólo abanica.





