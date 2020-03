"Conspiración"

Hablemos de una mujer que nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia el 8 de septiembre de 1768, si de María Josefa Crescencia Ortiz Téllez –Giron, heroína de la Independencia de México, se le considera una mujer valiente que arriesgó a su familia y su libertad.

La madre de María Josefa Crescencia Ortiz muere, su hermana María Manuela se hizo cargo de su formación, en esos años las niñas y señoritas tenían que saber bordar, coser y cocinar. Para la formación académica fue inscrita en el Colegio San Ignacio de Loyola, en esta institución aprendió a leer y a escribir y nociones de básicas de matemáticas.

En las experiencias laborales María Josefa Ortiz, trabajo en la secretaría de la Real Hacienda y en la oficialía del virreinato de Nueva España. El virrey Félix Berenguer de Marquina, con quien trabajo y gracias a sus buenas relaciones el Virrey Berenguer, nombro al esposo de Josefa Ortiz, a Miguel Domínguez como corregidor de Querétaro en el año 1802, este por cierto viudo con dos hijos, posteriormente tuvieron doce hijos, ¡ocea catorce hijos! caray de verdad que las mujeres que son centros sagrados para concebir, el cuerpo de una mujer puede tener tantos hijos y que además en aquellos años no existía los médicos especialistas; las asistían las parteras empíricas.

Está mujer que ha pasado a la historia, se preocupo activamente por los pobres se identifico con los problemas de la clase criolla, a la cual pertenecía por tener la descendencia española. Pero a pesar de las reformas hechas tras la llegada de los Borbones a España (1700) se estaciono la tradición de que fueran españoles nacidos en la península los que deberían ocupara los altos cargos de la administración virreinal y del ejército. Con esto relegando a los criollos a puestos secundarios. Como se repite la historia será que siguen los mismos y por eso no cambia nada. Ante esta postura de las reglas de los Borbon Josefa Ortiz inicia un cambio, defendiendo los derechos de los indios mexicanos, que vivían en lamentables condiciones, (como en las que viven hasta hoy), siendo la esposa del corregidor aprovecho para hacer labor social, no como lo hacen los partidos políticos para sus campañas políticas, les dicen promesas que no serán cumplidas jamás ella arriesgo todo.

En España en 1808 no la estaban pasando nada bien y vino la invasión napoleónica, ante la ausencia del rey Fernando VII. Fue el detonante que favoreció el movimiento independentista de México, con esto nace la idea de separarse totalmente de España.

Miguel Domínguez corregidor, influenciado por su esposa Josefa Ortiz , se convirtió en una firme colaboradora del movimiento. Pasados los momentos de confusión, muchos vieron la necesidad de hacer de México un Estado libre donde imperaran los valores de respeto y libertad. A partir de esta visión el matrimonio abrió su casa a las tertulias literarias, que en realidad eran reuniones políticas.

A la casa asistían personajes de primera fase del proceso emancipador, capitanes Joaquín Arias, Juan Aldama, Mariano Abasolo, e Ingnacio Allende y por supuesto el cura Hidalgo. ¿Cómo les llamaría? Ándres Manuel López Obrador “La mafia del poder” “Aprendiz de Mafioso” “Adversarios”, no se trata de adjetivos se trata de resolver situaciones que lastiman al pueblo a la sociedad.

Todo fue descubierto el esposo decide encerrarla en su habitación para evitar represalias. Pero ella fiel a sus principios decidió pese a todo intervenir y avisar a los revolucionarios. Elaboró una nota con letras impresas sacadas de periódicos para evitar que se reconociera su letra (caligrafía) y la envió al capitán Ignacio Allende, no lo encontraron y el mensaje llegó al cura Hidalgo.

María Josefa Cresencia Ortiz, fue trasladada a la capital 1814, al convento de Santa Teresa, fue declarada culpable de traición (claro una mujer), por supuesto después la trasladaron a otro convento más estricto Santa Catalina de Sena, la situación de la familia fue terrible y muy precaria. El virrey Juan Ruiz de Apodaca , fue quien apoyo a Miguel Domínguez y libero a Doña Josefa Ortiz de Dominguez años más tarde.

Doña Josefa Ortiz, mujer, esposa, madre, empática con los más necesitados se atrevió, como gran luchadora a cambiar las reformas de los Borbones, hacer las cosas más justas para todos mujer activista, como las de hoy, como muchas de ayer, son las que han logrado los cambios para la humanidad. Las mujeres con la gran fortaleza de su naturaleza; con una menstruación que se presenta cada 28 dias, de concebir, de producir la leche materna, trabajo de casa, la educación de los hijos y de la familia, economistas en el gasto del hogar. ¿Por qué las matan? Ustedes hombres nacen de una mujer de su madre, es mujer.

