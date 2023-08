Gaby Deisolbi presenta su exposición autobiográfica 'Colmena: Hogar compartido' en el Borda

La artista morelense Gaby Deisolbi inauguró su exposición “Colmena: Hogar compartido” en el Centro Cultural Jardín Borda, la cual es un autorretrato de su vida y la relación que tiene con las abejas y el trabajo de los apicultores.

Desde su labor artística, Gaby Deisolbi reinventa la visión del retrato tradicional, entendido como la representación de la fisionomía de una persona, y propone al “retrato-objetual” como aquel que explora a los objetos como referentes de los gestos, memorias e historias.

“A lo largo de mi trayectoria había retratado a personas a través de objetos, y pensé que nunca me había hecho un autorretrato, dije no he volcado la mirada hacia mi historia, entonces ahí empieza esta idea; y no podía dejar de lado a las abejas, mi papá es un apicultor que lleva una selección genética desde hace casi 40 años, entonces se podrán imaginar que en mi casa siempre había abejas, yo compartía mis espacios vitales con ellas y justamente en este proyecto, ellas comparten sus espacios vitales conmigo, es decir, su colmena”, expresó Gaby Deisolbi.

La exposición “Colmena: Hogar compartido” es una muestra biográfica integrada por cuatro secciones, que incluyen 61 objetos en total, creadas con un enfoque interdisciplinar a partir de una variedad de materiales y en colaboración directa con las abejas. Es así como su obra retrata la conexión de vida entre la artista y las abejas, y la relación simbiótica de beneficio mutuo entre el oficio del apicultor y las abejas, el primero, quien se beneficia al vivir de la producción apícola, y las abejas al contar con un hábitat controlado ya que es la única manera de evitar su extinción.

“Pensé de qué manera podía incluir a las abejas a mi proyecto, y no tenía idea cómo iba a resultar, empecé a hacer los bocetos como normalmente los hacía en papel, tinta, carboncillo o lo que fuera, hasta que dije por qué no hacer los bocetos en hojas de cera de abeja y ahí empieza toda esa exploración, no sólo en el ámbito teórico, sino también en el creativo y esta experimentación con materiales nuevos, porque normalmente la cera de abeja se usa en el encausto, pero no de la forma en la que yo trabajo, entonces fue mucha experimentación y ver qué era lo que funcionaba”.

Gaby destaca que el proceso de realización de este proyecto, fue de dos años, con una investigación teórica, creativa y de producción. Cuando terminó los bocetos decidió trabajar en el óleo que era la técnica que comúnmente utilizaba, pero no quedó satisfecha.

“Empecé a intervenir los óleos con cera de abeja y me pasó lo mismo, si me gustó el resultado, pero realmente sentía que la faltaba algo, y terminé por desplazar las técnicas tradicionales para usar la cera como soporte pictórico”.

Asimismo, Gaby reflexionó en que quería incluir a las abejas, y aunque ya estaba utilizando materiales que, si tienen este lazo con ella, realmente no estaba incluyendo a las abejas, entonces se le ocurrió utilizar objetos cotidianos como una muestra de su identidad y que tienen un lazo muy fuerte en algún momento específico de su historia, y colocarlos dentro de las colmenas.

“No sabía cuál iba a ser el resultado, se hicieron muchas pruebas y se tuvieron que repetir algunas piezas, pero realmente cuando logré encontrar el tiempo que debían estar en las colmenas, tuve que esperar a que las abejas estuvieran saludables y en época de floración porque es cuando más producen cera, logré conjuntar todos estos elementos para que se diera y me gustó mucho el resultado”.

En la exposición se incluye un pequeño video que muestra cómo fue la metodología para lograr las obras que presenta, a través de bitácoras visuales que complementan muy bien cómo se trabajó. Gaby menciona que esta exposición tiene varias lecturas desde su historia en autorretrato hasta la importancia que tienen las abejas para ella, pero también para la sociedad en general, ya que están en peligro de extinción, y sobre todo, el apoyar al apicultor que lucha contra el cambio climático y otros factores para lograr su labor.

Gaby Deisolbi estudió Diseño Gráfico en Vancouver, Canadá y la Licenciatura en Historia del arte y la maestría en creación artística en México. Los últimos años se ha enfocado en la investigación, experimentación, documentación y reinterpretación de la identidad a través de retratos mediante objetos, los cuales ha trabajado de una forma transdisciplinaria al vincular el arte, la ciencia y la apicultura.

La exposición “Colmena: Hogar compartido” permanecerá en el Centro Cultural Jardín Borda hasta el 11 de septiembre, visítala.