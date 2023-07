Morelos alberga diez especies de abejas nativas sin aguijón

Morelos alberga diez especies de abejas meliponas, conocidas coloquialmente como abejas nativas sin aguijón, sin embargo, debido al desconocimiento de su especie hay diversas circunstancias que las ponen en peligro.

Daniela Sandoval, miembro de la asociación Maia Conservación, busca que las personas conozcan a estas especies polinizadoras, y sobre todo proteger su hábitat.

"No se habla de ellas, casi no las conocen... algunas son negras o se ven diferentes a la abeja normal", explicó.

Daniela Sandoval mencionó que al ser una especie polinizadora, su hábitat se encuentra en riesgo, esto por el uso de pesticidas.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Otro de los factores que abona a su extinción es la presencia de monocultivos, los cuales disminuyen sus procesos de polinización.

Refirió que la especie se encuentra en diferentes puntos de Morelos como:

Cuautla

Yautepec

Tetela del Volcán

Y la zona norte de Cuernavaca

Estas abejas al no tener un aguijón no representan un peligro para las personas. Su forma de defensa puede ser una pequeña mordedura, la cual no presenta alguna clase de reacción.