Roque Reyes comparte su talento en la exposición 'Plástica Oaxaqueña Contemporánea'

El pintor y artista multidisciplinario oaxaqueño Roque Reyes Mendoza participa en la exposición colectiva “Plástica Oaxaqueña Contemporánea”, la cual actualmente se encuentra abierta en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic). En su obra plasma emociones y reflexiones personales y colectivas.

En esta interesante exposición, Roque presenta dos obras de gran formato llamadas “Intemperie el rosa” y “Mujer que fluye”, en las que utiliza una técnica que él llama Arte fluido.

“En esta muestra, participó con dos acrílicos sobre tela, que son pinturas que desarrolló con una técnica que yo llamo arte fluido, porque lo que hago es dejar caer la pintura sobre el bastidor, el cual se encuentra de una forma horizontal sobre una mesa, y una vez que cae la pintura la muevo de un lado a otro, y la misma pintura se mezcla para generar texturas y formas, y es un tipo de accidente controlado, así me gusta decirle. Es guiarla como yo quiero, pero termina siendo un accidente finalmente, y esos son los que enriquecen la misma obra, son paisajes y personajes con esa técnica”, expresó Roque Reyes Mendoza.

El artista estudió arte en escuelas afines y de manera autodidacta. Su obra ocupa los medios de pintura, gráfica, fotografía e instalación, y además se ha desempeñado como instructor de Artes Plásticas.

“Cuando estaba estudiando la secundaria, me gustaba mucho pintar y decorar las libretas de mis compañeros, después participé en algunos concursos en la preparatoria. Y fue hasta el 2006, cuando empecé a estudiar la carrera de Artes Plásticas y Visuales en Oaxaca, y desde ahí he estado pintando, hubo un tiempo en el que me dediqué a trabajar en organizaciones sin fines de lucro, pero decidí retomar el tema del arte porque es mi pasión y tenía que regresar a seguir creando”.

En más de 15 años de trayectoria, Roque Reyes ha colaborado con grupos vulnerables de la sociedad civil, aplicando sus conocimientos de expresión visual en proyectos de fomento a la soberanía alimentaria, promoción de la cultura y rescate del medio ambiente. Asimismo, el artista se desempeña como fotógrafo documental y de eventos sociales. Actualmente trabaja en su propio taller ubicado en la ciudad de Oaxaca.

Roque Reyes ha participado en diversas exposiciones colectivas, y también ha realizado exposiciones individuales, las más recientes han sido, la colectiva “Obras de arte sobre rebozos oaxaqueños” en la capital de Oaxaca; una exposición comunitaria en Teotitlán del Valle, Oaxaca y muestra individual “Contemplación” en Casa Sindihui en Oaxaca.

Asimismo, Roque Reyes realizó una residencia artística en Inglaterra durante tres meses, pero enfocándose mayormente en la técnica de instalación.

“Ojalá visiten la exposición ‘Plástica Oaxaqueña Contemporánea’, acérquense al museo y vean el trabajo de los compañeros, nuestro objetivo es que se puedan llevar algo y enriquecer el espíritu a través del arte”, finalizó.

