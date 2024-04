Adrienne Blanc presenta 'Espiral adentro' en el Jardín Borda

La artista Adrienne Chen Blanc inauguró su exposición "Espiral adentro" en el Centro Cultural Jardín Borda, una muestra de ilustración que parte de un cuento que escribió, en el que destaca la importancia de la creatividad e imaginación en los niños y niñas.

El cuento ilustrado llamado también "Espiral adentro", fue inspirado en su sobrino Lucas, y habla sobre el sueño y el mundo interno de los niños.

"Trata de darle valor a los niños, y de que dejen salir a su mundo interno; y por otro lado, recordarle a los papás, que deben dejarlos a ellos tener ese espacio, porque finalmente, ahora nos preocupamos mucho por cómo nos vemos y por nuestro exterior, pero también el mundo interno de cada persona debe de nutrirse y ser más amplio", expresó Adrienne Chen Blanc.

Pintura de Adrienne Chen Blanc. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Al ingresar a la sala que alberga la exposición, inmediatamente entramos a ese mundo creativo y subjetivo que nos brinda la artista a través de sus ilustraciones en blanco y negro, y destellos de colores en algunas de ellas; despertando la imaginación y esa capacidad de asombro que muchas veces se ha perdido, pero los niños logran mantener intacta en sus emociones y pensamientos.

"El cuento fue inspirado en mi sobrino Lucas, pero el personaje principal se llama Neón. Las ilustraciones que presento son en blanco y negro, y lo que imagina el niño es a color, mostrando que la imaginación nos llena de alegría, colorido y de otra realidad dentro de la que vivimos".

Asimismo, podemos encontrar hojas impresas con el texto del cuento, para vivir una experiencia aún más inmersa en la obra de Adrienne.

Dibujos que conforman la exposición "Espiral adentro". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

¿Cuál es el proceso creativo de Adrienne Chen Blanc?

Respecto a su proceso creativo, la artista comenta que suele realizar una parte a mano y después, darle un toque digital.

"Me parece interesante la sensibilidad del contacto de las cosas que todavía son manuales, por eso comienzo el trabajo con dibujo a mano, y trato de pasar la imagen lo más limpia posible, la escaneo, y digitalmente agrego el color y también algunas cosas a manera de collage, esto para crear lo que imagina el niño, pensando que nuestra imaginación parte de las cosas que conocemos y las realidades que traemos a nuestro imaginario".

Trayectoria de Adrienne Chen Blanc

Adrienne Chen Blanc se graduó de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y ha consolidado su proyecto artístico a partir de distintas técnicas como dibujo, pintura, video, instalación y arte objeto.

"Siempre he sido muy juguetona y esa parte de mí sale a relucir en mi obra. Específicamente los cuentos y la ilustración, llevo desarrollándolos desde hace cinco años. Y es que, estos cuentos para niños surgieron partir de que me volví tía, y me gusta mucho expresarme a través de este tipo de obra".

La artista Adrienne Chen Blanc. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

La exposición "Espiral adentro" permanecerá en el Centro Cultural Jardín Borda aproximadamente hasta finales de mayo, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas.

Finalmente, Adrienne Chen Blanc compartió que en el marco de esta muestra, brindará un taller llamado Creación de personajes, dirigido especialmente a jóvenes, para detalles de fecha y horario, sigue a la artista en sus redes sociales.

Instagram: @blanc.adrienne